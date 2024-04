Lac d’Afenourir : UN GAIN DE CAUSE POUR LE PREMIER SITE RAMSAR DU MOYEN ATLAS DIGNE D’UNE MEILLEURE PRESERVATION

Mohammed Drihem

Suite à notre appel : « Lac Afenourir en Danger : Le Premier site Ramsar du Moyen Atlas interpelle les ONGs Nationales et Internationales » lancé récemment à travers la presse nationale et régionale pour la sauvegarde du Lac Afenourir, on vient d’apprendre que sur instruction du Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid ;conscient de la problématique et du Danger qui pèse sur les ressources en eau menacée notamment par l’agriculture hydrovore en cette période de grande sècheresse et ; toujours à l’écoute des doléances et des appels des fidèles serviteurs du premier protecteur de la Biodiversité nationale en général et du Parc National d’Ifrane en particulier SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie ; une commission provinciale multipartite Chargée des opérations de location des terrains collectifs composée des représentants provinciaux chargés des secteurs respectifs de l’agriculture, des eaux et forêts, des terres collectives propriété des collectivités ethniques qui ont un droit d’usufruit ou de jouissance et des Bouabs de ces dernières entre autres s’est réunie jeudi 18 Avril 2024 dernier et s’est penché sur l’étude des demandes de locations de terrains collectifs destinées à la réalisation d’investissements notamment agricoles sur les terres collectives au niveau de la Province d’Ifrane et notamment et surtout les demandes d’investissement agricole au niveau de la Zone du Site Ramsar du Lac Afenourir objet de notre Appel sus-cité.

A ce sujet, on nous a rapporté de sources concordantes que ces projets incriminés objet de notre cri d’alarme sont tombés à l’eau et rejetés par ladite commission provinciale en question qui a émis un avis défavorable et plus encore ; avec objection et refus catégorique à toute autre demande d’investissement agricole (présente et future) au niveau de tout le territoire du Parc National d’Ifrane que le Guide Supreme de la Nation SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie a voulu pilote au Maroc.

Toute les forces vives de la société civile locale et nationale intéressées par la chose environnementale et écologique du Royaume contactées par nos soins ont salué hautement cette décision courageuse qui n’a pas «attendit que la tempête arrive pour réparer le toit» invitant ainsi toutes ces forces vives – élus, représentants des autorités, des services extérieurs et de la société civile – locales et régionales à dialoguer et à œuvrer de concert ; main dans la main, en faveur du développement durable de la province et de sa région sans porter atteinte à son patrimoine naturel et à sa riche et belle Biodiversité déjà menacée par les longues années de sécheresse et par les effets néfastes des changements Climatiques.

Situé au cœur du Parc National d’Ifrane dans le Moyen Atlas ; le Lac d’Afenourir d’une superficie de 800 ha est un lac de montagne à 1800 m d’altitude considéré comme une réserve de chasse permanente. C’est un Lac important pour l’hivernage d’espèces d’oiseaux aquatiques rares au niveau régional et également utilisé par les oiseaux nicheurs et migrateurs.

Les activités humaines exercées au niveau de cette zone du Lac Afenourir comprennent le tourisme et les activités récréatives en plus de l’élevage. C’est un Site d’intérêt biologique et écologique Il a été inscrit Site Ramsar le 20 Juin 1980 vue son Importance pour la Conservation des Oiseaux.