LA VILLE OCRE DE MARRAKECH

ACCUEILLE LE GRAND ÉVÉNEMENT D’ASTRONOMIE D’AFRIQUE : LA CONFERENCE ANNUELLE D’AFAS

Mohammed Drihem

La conférence annuelle de la Société Africaine d’Astronomie (AFAS) et l’assemblée générale AFAS2024, se tiendront la semaine prochaine dans la Ville Ocre de Marrakech, du 15 au 20 avril 2024.

Coorganisée par l’université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden et l’AFAS avec ses partenaires ; cette conférence vise à promouvoir les objectifs de l’AFAS et sa stratégie scientifique en mettant l’accent sur la recherche en astronomie, les activités de sensibilisation, de communication et d’éducation en Afrique en encourageant la collaboration entre les pays.

En plus des 265 membres d’AFAS (175 Membres de Droit, 50 associés et 40 membres étudiants), cette 4ème Conférence connaitra la participation d’éminentes personnalités des sciences de l’astronomie venant notamment de l’Argentine, l’Australie, le Bénin, le Brésil, le Tchad, le Chili, la Côte d’Ivoire, la Grèce, Hong Kong, Israël, le Japon, l’ile Maurice, les Pays- Bas, le Niger, et d’autres pays encore et du Maroc pays hote.

Le choix du Maroc en tant que Pays hôte de la conférence annuelle et de l’assemblée générale de l’AFAS revêt une importance particulière en raison de son timing puisque cet événement prestigieux se déroulera quelques mois seulement avant l’Assemblée générale de l’Union astronomique internationale (UAI) prévue à Cape Town, en Afrique du Sud qui sera un moment sans précédent alors que l’Afrique accueille pour la première fois l’UAI.

En organisant cette conférence à Marrakech, le Maroc renforce son rôle central dans la promotion de l’excellence scientifique et se positionne comme un pôle d’avancées astronomiques au sein du continent africain et cette réunion attendue à Marrakech ; renforcera les liens entre I’AFAS et le Maroc, favorisant ainsi la collaboration et l’échange de connaissances au sein de la communauté astronomique africaine.

Cette conférence a pour objectifs aussi de faciliter le Partage de la Recherche en astronomie à travers toute l’Afrique, d’encourager les dialogues, les collaborations et les débats sur les sujets de recherche, établir un Réseau de Mobilité en Mettant en place un réseau qui favorise la mobilité des chercheurs et des étudiants à travers l’Afrique, et promouvoir la collaboration et l’échange de connaissances.

Aussi, Sous l’égide du Réseau Africain des Femmes en Astronomie (AfNWA), les organisateurs s’engagent à autonomiser les femmes dans le domaine scientifique et ; c’est ainsi qu’au cœur de leurs initiatives se trouvent des programmes de mentorat qui mettent en relation les jeunes femmes scientifiques africaines émergentes avec des experts établis dans le domaine. Ces relations de mentorat fournissent une orientation cruciale, de la motivation et des opportunités, favorisant un riche échange d’expériences et d’insights.

De plus, précise-t-on, les organisateurs visent à faciliter des événements de réseautage, des instruments inestimables pour cultiver des liens significatifs et des efforts de collaboration au sein du domaine scientifique. Ces occasions jouent un rôle central dans la construction d’une communauté robuste et encourageante de femmes astronomes travers le continent africain.

Pour rappel ; Le Réseau Africain des Femmes en Astronomie (AfNWA) est une initiative visant à mettre en relation les femmes travaillant dans le domaine de l’astronomie et des domaines associés en Afrique. Il a été créé en septembre 2020 en tant que l’un des comités de I’AFAS.

D’autre part, il y’a lieu de souligner que la visite de l’Observatoire d’Oukaimeden prévue au programme de cet évènement, revêt une importance capitale, car elle offre une opportunité sans précédent de mettre en avant notre infrastructure de classe mondiale, nos instruments de pointe et nos télescopes. Situé dans les pittoresques montagnes de l’Atlas, ce prestigieux établissement astronomique promet un voyage immersif à travers l’astronomie marocaine.

La beauté à couper le souffle de l’Observatoire de l’Oukaimeden, associée à ses conditions d’observation optimales, crée le cadre parfait pour établir des liens et développer des projets de collaboration entre chercheurs et étudiants africains et internationaux. Cette excursion offre une occasion unique de plonger plus profondément dans les domaines de l’écologie, des sciences planétaires, de l’astrophysique et de l’exploration spatiale.

Le programme comprend notamment une session avec une expérience en observatoire ouvert et une session de formation instructive, spécialement conçue pour enrichir les connaissances et les compétences des étudiants.