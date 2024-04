L’Université Moulay Ismaīl et le Cluster Valbiom Maroc Organisent La 2ème édition du Hackathon 2.0 de l’innovation

Mohammed Drihem

L’Université Moulay Ismaïl (UMI), en collaboration avec le Cluster Valbiom Maroc et le soutien du Ministère de l’Industrie et du Commerce, organise la 2ème édition du « Hackathon 2.0 de l’Innovation » à Meknès, les 10 et 11 mai 2024 prochain.

Selon un communiqué de la présidence de l’UMI, le Hackathon de cette année se concentrera sur trois thématiques clés à savoir la Valorisation et Recyclage des déchets, la Mécatronique et Industrie 4.0 et le Génie civil et Écoconstruction.

L’objectif du Hackathon est d’encourager les jeunes à proposer des solutions innovantes et créatives adressant les thématiques suscitées. Cet événement sera une opportunité pour eux de stimuler leur créativité, de promouvoir l’esprit entrepreneurial et de collaborer pour développer des idées de manière collective. Les participants auront l’opportunité d’allier les compétences techniques, managériales et de gestion pour concevoir des projets pluridisciplinaires innovants.

Ce Hackathon précise-t-on ; sera également un lieu privilégié pour le réseautage, permettant aux étudiants d’élargir leurs horizons et de tisser des liens de partenariat stratégique.

Les lauréats du Hackathon bénéficieront d’un accompagnement technique et technologique, d’un accès à la plateforme d’innovation du Cluster ainsi que l’appui de ses partenaires pour le développement de prototypes, la réalisation de tests en laboratoire, la certification, et la mise en production des séries préindustrielles.

A noter que les porteurs de projets éligibles à ce Hackathon qui auront soumis une candidature pour participer seront sélectionnés sur la base des critères suivants : Le chef du projet doit être étudiant ou chercheur scientifique (en préparation de thèse) et doit présenter une carte d’étudiant ou tout document justifiant qu’il est toujours étudiant ou doctorant. Age entre 18 ans et 35 ans et L’équipe du projet doit être constituée au minimum de 2 personnes et au maximum de 3 personnes, les soumissions individuelles ne seront pas prises en considération