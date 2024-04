L’orge subventionnée et les dernières pluies :

Un bon augure pour l’alimentation des animaux

Destinés à Aid Al Adha au niveau de la Direction Provinciale

de l’Agriculture de Fès

Mohammed Drihem

Les dernières précipitations du mois de Mars-début avril 2024 apportent un souffle de soulagement pour le secteur de l’agriculture dans la Région Fès Meknès en générale et pour le secteur de l’élevage en particulier dans cette Région où ces averses sont venu à point nommé pour soulager les conditions difficiles qui ont prédominé à ce jour.

Dans ce sens et en application des hautes directives Royales pour réduire l’impact de la sécheresse et des effets de conjoncture visant le soutien des éleveurs pour la protection du cheptel, l’opération de distribution de l’orge subventionnée est arrivée à sa troisième tranche notamment dans la zone d’activité de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Fès (DPA de Fès).

Selon Mezzour Mohammed Directeur Provincial de l’Agriculture de Fès ; cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Réduction de l’Impact du Déficit Pluviométrique et des Effets de Conjoncture (PRIDPEC) a concerné 40.000 Quintaux d’orge subventionnée au niveau de la préfecture de Fès et la Province de Moulay Yacoub, pour arriver à 2.232 éleveurs bénéficiaires avec un prix référentiel unifié de 200 Dh le quintal.

Pour lui, ces dotations en orge ont soutenu la trésorerie des éleveurs surtout avec les conditions climatiques peu pluvieuses de la mi- campagne agricole 2023-24 et qui ont impacté négativement la poussé du couvert végétal servant de ressources de fourrage pour les troupeaux. Une troisième tranche de 25.000Qx d’orge supplémentaire est prévue pour servir de pair avec les dernières précipitations dans le renforcement de l’alimentation des animaux en préparation d’Aid Al Adha avait-il conclu.

A noter aussi que les récentes précipitations sont une véritable bénédiction pour l’ensemble du secteur agricole marocain, offrant un soulagement tant attendu face au stress hydrique qui menaçait les cultures, les vergers et les troupeaux. Une bouffée d’humidité qui renforce les perspectives pour les producteurs d’agrumes, d’olives et d’autres fruits essentiels de l’économie marocaine. De plus, l’irrigation et l’approvisionnement en eau des zones reculées qui s’est nettement amélioré.

A rappeler que ces dernières années, le secteur agricole de la région est en pleine mutation. En effet, souligne-t-on, de plus en plus d’agriculteurs délaissent les cultures maraîchères pour se recentrer sur l’élevage et les cultures fourragères destinées à nourrir le bétail. Ce choix s’explique par les nombreuses difficultés auxquelles ils font face.

Tout d’abord, la baisse tendancielle des précipitations vient impacter les rendements et rend les récoltes de plus en plus aléatoires. S’ajoute à cela l’augmentation continue des charges d’exploitation, avec la flambée des prix des carburants et des engrais ainsi que la hausse du coût de la main-d’œuvre. Pris en tenailles entre ces contraintes climatiques et économiques, ajoute-t-on ; de nombreux agriculteurs préfèrent désormais miser sur l’élevage, une production moins risquée et aux débouchés plus stables. Même si elle demande des investissements conséquents, cette réorientation vers l’élevage bovin et ovin semble être la solution privilégiée pour assurer la viabilité des exploitations agricoles locales.