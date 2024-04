Eau Potable : L’Association Akhiam d’Imilchil réalise Des projets d’adduction d’eau potable dans les villages d’IMILCHIL

Mohammed Drihem

Après la réalisation de la première tranche qui a touché les villages de la commune d’IMILCHIL non gérés par l’ONEP, avec l’appui de l’association SENS de Bordeaux, l’association AKHIAM en partenariat avec la collectivité territoriale d’IMILCHIL ont lancé les travaux d’extension de réseau d’Eau potable au niveau de Huit villages relevant de ladite collectivité territoriale.

Ce projet d’extension du réseau d’adduction d’eau potable non géré par l’ONEE- Branche Eau Potable – au niveau des villages de la collectivité territoriale d’Imilchil est programmé dans le cadre de la convention signée par la collectivité territoriale d’Imilchil et l’Association Akhiam avec l’ONEE pour visant l’accompagnement, le suivi technique des travaux et le financement du Projet.

Ce projet d’une enveloppe budgétaire de 700.000,00 Dhs cofinancé par la collectivité territoriale (400.000,00 Dhs) et l’Association Akhiam (300.000,00 Dhs ; porte sur l’achat et la pose des canaux de distribution d’eau potable et la réalisation de 72 installations individuelles entre autres équipements indispensables à la réalisation du Projet.

Ce projet ambitieux dont les travaux touchent à leur fin aujourd’hui, concerne les villages respectifs de Boutarhbaloute, Imilchil, Aboukhnane, Amardoul Awragh, Ali Oudaoud et le village Addadi. Sa réalisation est bien réussie dans le cadre de cette convention Tripartite et grâce notamment ; au soutien des autres partenaires français ici remerciés par l’Association Akhiam que sont L’association SENS De Bordeaux, Bordeaux Métropole, et l’Agence de l’eau Adour-garonne.

A rappeler que dans ce même cadre des programmes de l’Association Akhiam visant l’alimentation en eau potable des Douars non reliés au réseau de l’ONEE – Branche Eau – relevant de la collectivité territoriale d’Imilchil ; un puits a été réalisé au niveau de la commune Bouzemou pour assurer l’eau potable à Douar Tissila en plus des Douars de Taghighacht et celui de Tilmi.