Journée Mondiale de l’Eau : L’UpM fait appel à une coopération durable en matière de gestion de l’eau dans la région euro-méditerranéenne

Mohammed Drihem

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, l’Union pour la Méditerranée (UpM) a tenu d’attirer l’attention non seulement sur la grave crise de l’eau, mais aussi sur le potentiel de cette ressource à servir de catalyseur pour la coopération entre les gouvernements, les organisations et les individus.

Point chaud du changement climatique selon un communiqué de l’UpM, la région méditerranéenne se réchauffe à un rythme de 20 % plus rapide que la moyenne mondiale. Elle abrite 180 millions de personnes pauvres en eau et 60 millions d’autres qui sont confrontées à des degrés divers au stress hydrique et dans ces circonstances ; L’UpM est convaincue que les problèmes liés à l’eau continueront à s’aggraver si la question n’est pas abordée de manière collaborative et respectueuse de l’environnement par un large éventail d’acteurs des secteurs public et privé.

Dans ce sens ; le dit communiqué de l’UpM ; cette dernière promeut cette stratégie en soutenant le Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus (Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes), une approche qui met en évidence l’interdépendance de ces éléments et, à cet effet, elle a identifié des projets qui s’attaquent à la pénurie d’eau en contribuant au développement socio-économique et à la stabilité régionale, pour lesquels elle a transféré des fonds de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement. Il s’agit notamment du MENA Water Matchmaker 2, qui a permis aux agriculteurs de Jordanie et de Palestine de réutiliser les eaux usées traitées, ou du Nexus WEFE pour le développement durable dans la région MENA, qui encourage l’adoption de l’approche du Nexus WEFE parmi les décideurs politiques et renforce la résilience alimentaire et hydrique parmi les communautés ciblées en Égypte et en Jordanie.

Elle est également un membre fondateur du Blue Mediterranean Partnership, une coalition qui vise à mobiliser au moins 1 milliard d’euros d’investissements durables dans l’économie bleue dans les régions de la Méditerranée et de la mer Rouge.

Selon ce même communiqué, l’UpM participera bientôt à la Conférence de la Décennie des océans à Barcelone, ainsi qu’à la 9ème conférence « Our Ocean » à Athènes et au 10ème Forum mondial de l’eau à Bali. Elle organisera également des sessions de renforcement des capacités en ligne pour les fonctionnaires sur l’économie bleue durable et la transformation bleue, en plus d’accueillir la plateforme régionale de l’eau de l’UpM et les réunions du groupe de travail sur l’économie bleue durable permettant aux parties prenantes d’échanger des informations sur des projets liés à l’eau et de soutenir la mise en œuvre de la déclaration ministérielle de l’UpM de 2021 sur l’économie bleue.

On précise notamment que l’UpM s’est depuis longtemps engagée à promouvoir la coopération régionale dans ce domaine, et au cours du mois dernier elle a organisé la 2ème table ronde régionale sur le WEFE Nexus pour la Méditerranée lors du 5ème Forum méditerranéen de l’eau à Tunis, où les participants ont discuté de la manière d’améliorer l’intégration des cadres politiques et de gestion avec la stratégie du WEFE Nexus dans le continuum Méditerranéen de la source à la mer. Elle a également organisé la 2ème conférence des parties prenantes de l’UpM sur l’économie bleue durable à Athènes, où plus de 350 personnes ont participé à des ateliers sur des sujets allant de la recherche et de l’innovation marines au tourisme durable ou au processus de la finance bleue.

Dans sa déclaration a ce sujet ; Almotaz Abadi, secrétaire général adjoint de l’UpM chargé de l’eau, de l’environnement et de l’économie bleue a souligné que « L’accès à l’eau potable est un droit humain internationalement reconnu. Le manque d’accès à l’eau est un obstacle important au développement, car il est essentiel pour éradiquer la pauvreté et construire des sociétés pacifiques et prospères. L’Union pour la Méditerranée, animée par sa mission de favoriser la coopération régionale, s’est engagée dans ce domaine en fournissant aux États membres et aux partenaires une plateforme pour discuter du développement d’initiatives, de recommandations et de politiques ».