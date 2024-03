La Journée Internationale des Forets Célébrée à Ifrane sous le thème : « Les forêts et l’Innovation : De nouvelles solutions pour un monde meilleur ».

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Internationale des Forêts placée cette année sous le thème : « Les forêts et l’Innovation : De nouvelles solutions pour un monde meilleur » ; l’Association des Amis du Val d’Ifrane en partenariat avec le Club UNESCO Atlas Maroc, le club estudiantin d’Al Akhawayn d’Ifrane « SUST INABILITY CLUB » et le Ski Club Ifrane ont organisé Jeudi 21 Mars 2024 une randonnée pédestre dans la cédraie de Boutrouba entourant la station de Michlifen au Cœur du Parc National d’Ifrane.

Pour les organisateurs de cette Randonnée ; c’était là une manière innovante et engageante pour célébrer autrement cette journée spéciale placée sous un thème qui incite à l’innovation dans le secteur forestier à travers le Monde et notamment au Maroc sachant bien que l’innovation et les avancées technologiques ont révolutionné la gestion et le suivi des forêts, en permettant une récolte de données plus efficace, fondamentale pour la prise de décision en ce qui concerne l’utilisation des terres et la lutte contre le déboisement.

Pour Hajar Présidente de « Sust Inability Club » ; cette randonnée « nous a permis de découvrir un système écologique qui est assez diversifié avec notamment des arbres de cèdre entre autres essences d’arbres forestiers et des plantes. Elle nous a permis aussi de nous retrouver avec des personnes très agréables que je tiens à remercier ici pour l’organisation de cette randonnée pédestre ».

Pour sa part, Pr Amine Sayegh Adviser du Club Universitaire, « Sust Inability Club » a souligné que ce dernier est un club qui s’intéresse à l’environnement et à tout ce qui est énergie renouvelable qui a décidé de commémorer cette journée internationale des forêts du 21 Mars en coorganisant cette randonnée qui s’est avérée très intéressante.

Nous avons pu découvrir cette forêt et sa cédraie avec d’autres plantes et c’était vraiment très intéressant bien que les conditions météorologiques étaient un peu contre nous mais, ça reste toujours une journée spéciale à refaire avait-il conclu.

De son côté, l’étudiante Fadila Kabbaj qui a participé à cette randonnée ; avait déclaré que cette dernière est une belle expérience et elle espère revenir avec Sust Inability club pour d’autres expériences.

« Je suis venu avec Sust Inability club et j’ai aimé cette ambiance bien qu’il y a du vent fort qui souffle. Je me sens là bien connectée avec la nature » déclara l’étudiante Mouna Azerkan.

Pour l’étudiant Yahia Meddahi, c’est là une des meilleures randonnées pédestres qu’on puisse faire dans cette région d’Ifrane. Elle nous a permis de découvrir la beauté et la richesse en biodiversité de la région et de voir aussi les problèmes rencontrés de nos jours à cause de la sècheresse et de la déforestation.