La Journée Internationale des Forets Célébrée à Ifrane sous le thème : « Les forêts et l’Innovation : De nouvelles solutions pour un monde meilleur ».

Mohammed Drihem

Après la grande réussite de la Randonnée pédestre féminine organisée par l’Association des Amis du Val d’Ifrane et ses partenaires associatifs et institutionnels en commémoration de la Journée mondiale des Droits des Femmes du 08 Mars 2024 placée sous le thème ; « Investir en Faveur des Femmes : Accélérer le rythme » ; cette même association dynamique et engagée au service de la protection de l’environnement et de la promotion de l’écotourisme persiste et signe en programmant une seconde randonnée pédestre au Cœur du Parc National d’Ifrane.

Programmée par l’Association des Amis du Val d’Ifrane ; cette seconde randonnée pédestre est prévue pour Jeudi 21 mars 2024 dans la cédraie de Boutrouba entourant la station de Michlifen et sera organisée en partenariat avec le Club UNESCO Atlas Maroc, le club estudiantin d’Ifrane « SUST INABILITY CLUB » et le Ski Club Ifrane en célébration de la Journée Internationale des Forets placée cette année sous le thème de : « Les forêts et l’Innovation : De nouvelles solutions pour un monde meilleur ».

Une manière innovante et engageante pour célébrer cette journée spéciale placée sous ce thème qui incite à l’innovation dans le secteur forestier à travers le Monde et notamment au Maroc sachant bien que l’innovation et les avancées technologiques ont révolutionné la gestion et le suivi des forêts, en permettant une récolte de données plus efficace, fondamentale pour la prise de décision en ce qui concerne l’utilisation des terres et la lutte contre le déboisement.

Par exemple, au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a été fait état de réductions d’émissions de dioxyde de carbone forestier s’élevant à 13,7 milliards de tonnes ainsi que d’autres progrès accomplis grâce à un système transparent et novateur de surveillance des forêts.

Selon les Nations Unies, la réduction du déboisement et de la dégradation des forêts ne peut se faire sans de réelles avancées technologiques. Avec 10 millions d’hectares de forêts qui disparaissent encore chaque année et environ 70 millions d’hectares touchés par les incendies, ces innovations sont essentielles aux systèmes d’alerte précoce, à la production durable de matières premières et à l’autonomisation des peuples autochtones grâce à la cartographie des terres et à l’accès au financement climatique.

De plus précise-t-on ; la restauration des écosystèmes, y compris les efforts de reboisement, peut contribuer de manière significative à l’atténuation du changement climatique, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la promotion d’une production durable de produits ligneux.