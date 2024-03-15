العطلة الصيفية 2024: مؤسسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية تعلن عن فتح الحجز للإقامة بمركبات زفيربرسم صيف 2024

ننهي إلى علم منخرطينا الكرام أنه ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال، سيتم فتح الحجز للإقامة بمركبات زفير خلال العطلة الصيفية الممتدة من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 2024.

يخول الحجز للمنخرطين الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الإقامة بأحد هذه المركبات إبان العطلة الصيفية لسنة 2023.

تجدر الإشارة أنه يتم تخصيص المركبات السياحية الأربعة لمنخرطي المؤسسة وأفراد أسرهم خلال العطل الصيفية، حيث تتم عملية الحجز بصفة حصرية على المنصة الإلكترونية: zephyrhotels.ma

ملحوظة: يتعين أن تتراوح مدة الإقامة بهذه المركبات بين ليلتي (2) مبيت على الأقل وأربع (4) ليالي مبيت على الأكثر