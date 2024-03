LE COMITE D’ORIENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VOLORISATION DU PARC NATIONAL D’IFRANE EN CONCLAVE A IFRANE

Mohammed Drihem

Mercredi 13 Mars 2024, la Salle des Réunions de la Province d’Ifrane a abrité les travaux de la première réunion du Comité d’orientation et de suivi des projets prévus dans le cadre de convention cadre multipartite visant l’aménagement et la valorisation des potentialités écotouristiques du Parc National d’Ifrane 2023-2027 passée entre la Wilaya de la Région Fès Meknès, la Province d’Ifrane, le conseil régional de Fès-Meknès, le conseil provincial d’Ifrane, l’Agence Nationale des Eaux et forêts et la Délégation Provinciale du Tourisme d’Ifrane entre autres départements ministériels et collectivités territoriales de la Province d’Ifrane.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette réunion élargie, le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid à mis l’accent sur la grande importance de ce projet d’aménagement et de valorisation des potentialités écotouristiques du Parc National d’Ifrane 2023-2027 qui a mobilisé : pour une Première au Maroc ; quelques 24 partenaires institutionnels pour un montant d’investissement globale de 734 Million de dirhams.

Ce projet d’aménagement et de valorisation du Parc National d’Ifrane avait-il ajouté ; s’inscrit dans la mise en œuvre de la volonté Royale et des hautes orientations clairvoyantes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste exprimé par Sa Majesté lors de la réunion du 13 février 2020 où il a donné le coup d’envoi de la nouvelle stratégie nationale de développement des espaces forestiers « Forêts du Maroc 2020-2030 » qui « vise à réaliser un équilibre entre la réponse aux besoins de la population dans les domaines économique et social et la préservation des ressources forestières en vue d’assurer leur continuité pour les générations futures.

Par la même occasion, Abdelhamid El Mazid a tenu rappeler quelques grandes lignes inscrites dans la convention d’aménagement et d’aménagement du Parc National d’Ifrane dont le montant globale des investissements s’est élevé à 734 millions de dirhams et qui porte les aménagements environnementaux et naturels, la réhabilitation et la réalisation des infrastructures nécessaires au niveau de huit Clusters répartis sur différentes collectivités territoriales de la province d’Ifrane ce qui oblige aujourd’hui tous les intervenants à identifier les projets selon les priorités et à faire le choix de projets qui auront des répercussions claires et directes sur les habitants et les riverains.

Parmi ces Clusters dans lesquels les travaux ont commencé déjà a-t-il précisé figurent Le Cluster du Cèdre Gouraud pour un investissement estimée à 55,2 millions de dirhams dont la Direction Générale des Collectivités Territoriales, conjointement avec la région Fès-Meknès, la province et les communautés d’Ifrane, y contribue à hauteur de 22,4 millions de dirhams pour l’année 2024, et il comprend l’aménagement des espaces d’accueil avec tous les équipements de base, des équipements récréatifs et touristiques qui valoriseront ce site touristique, dans lequel l’étude a fait des progrès importants.

Le Cluster de Moudmane qui sera réhabilité pour un montant estimé à 67,8 millions de dirhams dont 17,8 MDhs comme contribution de la Direction générale des collectivités territoriales avec la région Fès-Meknès, la province et les collectivités d’Ifrane pour les années 2024 et 2025, incluant l’aménagement et la valorisation du site touristique.

Le Cluster de Michlifen dont le montant alloué à sa réhabilitation est estimé à 90 millions de dirhams dont 32 MDhs comme apport de la Direction générale des collectivités territoriales, aux côtés de la région Fès-Meknès, de la province et des collectivités d’Ifrane et qui porte sur la valorisation du site touristique et l’amélioration de son attractivité pour les années 2024 et 2025.

Outre ce qui précède, a-t-il ajouté ; le Ministère de l’Equipement contribuera pour un montant d’environ 70 millions de dirhams pour l’achèvement de la route régionale n° : 7217 assurant la liaison entre la route nationale n°8 et Ain Leuh, traversant un certain nombre de sites touristiques dont notamment et entre autres les sites respectifs du Cédre Gouraud, Moudmam et Lac Affenourir et dont Achèvement des travaux est prévu d’ici la fin de l’année en cours.

Pour conclure, le Gouverneur d’Ifrane avait insisté sur la nécessité pour toutes les parties et tous les acteurs de se mobiliser et de s’engager de manière efficace et permanente afin de sensibiliser les citoyens à l’importance du parc national et à ses répercussions positives attendues sur tous les habitants de la Province et de sa région. Il a appelé l’assistance à s’engager activement dans une interaction positive avec les hautes directives de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie afin de mettre tout en œuvre pour mener à bien les projets convenus dans le cadre de cet accord susmentionné dans les plus brefs délais.

Pour sa part, Saïd Zniber, wali de la région Fès-Meknès a souligné que ce projet ambitieux qui vient suite aux très hautes orientations de SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, sera un vrai levier de développement de toute la Région et l’un des projets structurels que connait la Région.

Après avoir remercié tous les partenaires de ce projet qui a pu voir le jour grâce à la conjugaison des efforts de tous les départements ministériels, des collectivités territoriales et des autres administrations ; Saïd Zniber a tenu de préciser que la spécificité de ce projet c’est qu’il comporte une diversité dans les projets et nous oblige tous à veiller sur les grandes orientations en question.

De son coté, le président du conseil régional ; Abdelouahed El Ansari a tenu de souligner que ce projet est très important vue l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée ce qui impose la nécessité d’un suivi minutieux et rigoureux de la part aussi bien du comité d’orientation sous la présidence de Mr le Wali et que du comité de gestion, de suivi et d’évaluation que préside Mr le Gouverneur de la province d’Ifrane.

Dans sa déclaration à la Presse en Marge de cette Réunion, le DG de l’ANEF Abderrahim Houmy a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie foret du Maroc lancée par SM Le Roi Mohammed VI ; nous assistons aujourd’hui à la première réunion du comité de pilotage de la mise en œuvre de l’aménagement du parc national d’Ifrane. C’est une nouvelle conception et un projet ambitieux où il y’a pratiquement 24 partenaires d’une convention qui engage tout le monde avait-il précis.