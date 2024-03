ABL AVIATION : UNE SOCIETE CITOYENNE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME VERT A IFRANE

Mohammed Drihem

Vendredi 08 Mars 2024, le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid accompagné du Président Directeur Général de la Société citoyenne ABL Capital Africa ; fils de la ville d’Ifrane ; Mr Ait Ben Lmadani Abdel Ali a donné le coup d’envoi à une vaste opération de plantation d’arbres de cèdre à Ifrane.

Initié par ABL Capital Africa, cette opération concerne le périmètre d’une zone géographique délimitée dans la province d’Ifrane, incluant les collectivités territoriales de Tizguite et Ben Smim, ainsi qu’une superficie totale de 24 hectares où les services de plantation et d’entretien des arbres seront fournis,

L’opération lancée ce 08 mars porte d’abord sur la plantation d’une superficie de 24 ha et concerne la réalisation d’une ceinture verte le long de la tranche des 05 kms de la RR707 reliant Ifrane à la Foret de la JABA récemment dédoublée et ce ; de part et d’autre de la route. Elle est définie par 7 lignes à gauche de la RR707 et 7 lignes à sa droite, avec un espacement de 5 mètres entre les lignes et 5 mètres entre les plants, conformément aux spécifications techniques bien définis.

Dans sa déclaration à la Presse ; le PDG Fondateur d’ABL Capital Africa, maitre d’œuvre de cette Première environnementale dans la Région, a souligné qu’après l’incendie enregistré dans la région d’Ifrane il y’a deux ans et qui a ravagé plusieurs centaines d’hectares, nous avons décidé aujourd’hui à notre échelle de société civile de replanter une centaine d’hectares de cèdres et de remettre cette zone incendiée en l’état d’une cédraie sur 100 ha à notre échelle et, sachant bien que la région d’Ifrane sous la houlette du Gouverneur de la province est en train de se développer au niveau du tourisme vert, nous devons y contribuer nous aussi autant qu’on peut comme société civile.

A noter qu’un montant global de 722.400,00 Dhs a été mobilisé par ABL Capital Africa pour la réalisation du projet étalé sue 5 ans et portant sur des opération de débroussaillement, dégagement de la végétation naturel et ouverture des éléments de potet, de transport et plantation de plants d’arbres de cèdres, de rebouchage, de protection individuelle des plants avec installation de quatre piquets de 15 cm de circonférence, 1,50 cm de longueur et leur clôture par un grillage poulailler et des opérations de désherbage et binage.

A souligner aussi que ce projet a démarré suite à l’incendie catastrophique enregistré en 2022 dans la Région d’El Koudiate pas trop loin d’Ifrane. Il durera 5 ans et comprendra la plantation de 55000 cèdres sur superficie totale de 100 hectares de terrain à raison de 25 ha/an. Ces arbres lutteront contre le changement climatique en absorbant d’importantes quantités de CO2. Chaque arbre peut absorber 22 kg de CO2 par an, soit environ 1,21 million de kg par an. Ce chiffre est important car il permettra d’assainir l’air, de réduire l’érosion des sols et de créer un écosystème plus sain, y compris un habitat pour la faune et la flore. En travaillant avec les communautés locales, nous aurons un impact encore plus important. Nous aurons environ 30 volontaires de notre entreprise, ainsi que le soutien des autorités locales.