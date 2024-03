Journée internationale de la femme : L’UpM et l’UAB au Caire contre les barrières de genre en matière de financement et d’opportunités de networking

Mohammed Drihem

Le Caire, 7 mars 2024. A l’occasion de la Journée internationale de la femme ; l’Union pour la Méditerranée et l’Union des banques arabes ont coorganisé Mercredi et Jeudi 06 et 07 Mars 2024 la conférence « Closing gender gaps in the MENA financial sector : towards women-led business development » qui s’est déroulée sur deux dans la capitale égyptienne le Caire.

Cette conférence selon ses organisateurs visait à réduire les fortes inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat. Pour ce premier événement organisé conjointement depuis la signature d’un accord de coopération un mois auparavant, les institutions ont travaillé main dans la main pour réunir 100 participants des secteurs public et privé, mettant en lumière les initiatives et les bonnes pratiques qui encouragent l’entrepreneuriat féminin et favorisent ainsi une croissance régionale plus équitable.

Lors de cet évènement ; de hautes personnalités du secteur bancaire, des entrepreneurs et d’autres participants ont participé à six panels de discussion et tables rondes organisés autour des thématiques des disparités entre les sexes dans l’accès au financement pour la création et le développement d’entreprises, le rôle des institutions financières et des banques dans la promotion de l’égalité des sexes, la scène de l’investissement providentiel féminin de la région MENA ainsi qu’autour du rôle de la fintech dans la réduction des inégalités entre les sexes, les pratiques innovantes pour stimuler l’inclusion financière des femmes, et l’accélération du rôle des femmes dans le commerce international.

A souligner que la division du Moyen-Orient et des pays africains de l’OCDE a profité de l’événement pour présenter un programme de 5 millions d’euros pour l’inclusion financière et numérique des femmes entrepreneures de la région MENA, afin de les aider à surmonter les pratiques de prêt discriminatoires, le manque de garanties et l’insuffisance des compétences en matière de finance. Parallèlement, l’UpM, l’UAB et la DG-NEAR ont annoncé la création du nouveau prix « Gender Lens in Fintech », destiné à mettre en valeur et à soutenir les initiatives sensibles aux questions de genre dans le secteur de la fintech, dont la toute première cérémonie aura lieu à la fin de l’année.

A noter aussi que Mona Fattouh de Conyworld (Egypte) a remporté le premier prix de 1000 dollars pour les startups innovantes dans le cadre d’un concours de pitch organisé par le MENA Women Business Club, une initiative lancée par l’UpM et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en 2021 qui facilite l’accès des membres à un vaste écosystème d’entrepreneurs, d’avocats, de consultants, de cadres et d’investisseurs.

Guadaluna Chaer de LUXEED Robotics (Liban) est arrivée en deuxième position, remportant un prix de 750 dollars, tandis que Fella Bouti de Ecotashira (Algérie), arrivée en troisième position, a reçu un prix de 500 dollars. Selon les organisateurs ; ces trois femmes auront la possibilité de bénéficier des programmes d’incubation et d’accélération Plug and Play en Égypte ou au Maroc. Au cours de la deuxième journée, le MENA Women Business Club a également présidé une séance de mise en relation entre des startups dirigées par des femmes et des investisseurs, clôturant ainsi la conférence.

Selon le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel ; ce « rassemblement au Caire n’est pas une célébration, mais plutôt un appel à l’action » Pour lui ; « Les écarts entre les sexes dans le secteur financier de la région MENA sont saisissants : moins de 5 % des entreprises sont dirigées par des femmes, un chiffre bien inférieur à la moyenne mondiale qui se situe entre 23 % et 26 %, tandis que les pertes engendrées par l’absence de participation économique des femmes s’élèvent à 575 milliards de dollars par an. Ces faits démontrent à eux seuls le besoin urgent d’inclure davantage les femmes dans le marché du travail, une question qui est au cœur de la mission de l’UpM » avait-il ajouté.

Pour Fattouh Wissam, secrétaire général de l’Union des banques arabes ; « Nous sommes fiers de diriger, conjointement avec l’UpM, l’organisation de cet événement, qui témoigne de notre engagement commun à réduire l’écart entre les hommes et les femmes dans le secteur financier de la région MENA. Notre objectif commun est de favoriser un environnement propice à l’autonomisation des femmes, et de les amener à développer leurs activités avec succès. Je suis très enthousiaste quant à l’impact potentiel de cet événement, et j’anticipe des transformations positives dans notre secteur et au-delà », et d’ajouter : « J’attends avec impatience les avancées collaboratives que nous ferons vers un avenir qui prône l’égalité et l’autonomisation des femmes dans le secteur financier ».

A rappeler que la promotion de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes est l’une des principales priorités de l’UpM, conformément à la déclaration ministérielle de l’UpM de 2022 à Madrid sur le renforcement du rôle des femmes dans la société. Outre des initiatives telles que le MENA Women Business Club, l’UpM est également à l’origine du lancement du tout premier mécanisme intergouvernemental de suivi pour l’égalité des genres. La prochaine conférence bisannuelle de haut niveau de l’UpM consacrée aux femmes et destinée aux acteurs régionaux se tiendra à Nicosie, à Chypre, en mai prochain