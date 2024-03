La Direction Régionale de l’ANEF de Rabat Salé Kenitra Organise un Atelier de validation du PAG du Parc Naturel du Plateau Central de Khemisset

Mohammed Drihem

La Direction Régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts de Rabat Salé Kénitra a organisé, jeudi 07 Mars 2024 à Khemisset, un atelier de validation du Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel du Plateau Central comme étape essentielle dans la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles dans la Région.

Inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en Février 2020, cet atelier est issu de l’étude d’élaboration du plan d’aménagement et de gestion du Parc naturel du plateau central (PNPC) réalisé par l’Agence Nationale des eaux et foret et inscrite dans un cadre multidimensionnel intégrant la promotion du développement économique local durable, en favorisant l’écotourisme, la recherche scientifique, et l’exploitation durable des ressources naturelles présentes dans l’aire protégée. Cette approche s’aligne avec les axes de la stratégie Foret du Maroc, en particulier en ce qui concerne la valorisation des aires protégées pour stimuler l’émergence d’une filière écotouristique prospère.

Cet atelier a été marqué par la présentation du contexte et objectifs de l’étude d’élaboration du plan d’aménagement et de gestion du Parc naturel du plateau central, les spécificités et atouts du PNPC, son zonage et par le Plan d’Aménagement et de gestion soumis à la validation par l’assistance composée des représentants du conseil régional. du conseil provincial et des représentants des services extérieurs dont notamment et entre autres ; le tourisme, l’Éducation nationale, l’Equipement, l’Agence urbaine et l’ANEF.

A noter que conformément à l’un des piliers essentiels de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », la Direction Régionale veille à l’implication effective de toutes les parties prenantes dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre, selon le nouveau modèle de l’approche participative. Dans cette optique, toutes les parties prenantes, y compris les représentants des communautés locales, les experts en environnement, les acteurs économiques et les organismes gouvernementaux, ont été conviées à participer à cet atelier de validation. L’objectif principal est de recueillir une diversité de contributions et de débattre de manière constructive en vue d’harmoniser la vision de gestion rationnelle des ressources et de leur valorisation.

Il est à souligner que le Parc Naturel du Plateau Central est un joyau écologique d’une importance capitale, abritant une biodiversité exceptionnelle ainsi que des écosystèmes fragiles. Sa gestion rationnelle se doit d’être adossée à une gouvernance responsable et éclairée.