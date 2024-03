IFRANE : UNE RANDONNEE PEDESTRE FEMININE POUR CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes du 08 Mars 2024 à Ifrane, l’Association des Amis du Val d’Ifrane, le Ski Club Ifrane et le Club Sportif d’Ifrane d’Athlétisme coorganisent une Randonnée Pédestre Féminine Samedi 09 Mars 2024 Prochain dans la cédraie du Canton Boutrouba.

Initiée sous le thème de : « Investir en Faveur des Femmes : Accélérer le rythme » avec le soutien du Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane ; cette Randonnée Pédestre Féminine est prévue au départ du Chalet-Refuge du Ski Club Ifrane de Michlifen vers la découverte du Circuit de la Petite Randonnée en Boucle de Boutrouba sur une distance de 06 Km (environ une heure et demi de marche) dans la Belle Cédraie du Canton de Boutrouba relevant de la Grande Foret d’Azrou.

A rappeler que la Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote.

En 1975, lors de l’Année internationale de la femme, ONU avait commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars devenue une journée de rassemblements à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes.

Traditionnellement les associations de femmes militantes préparent des événements partout à travers le monde pour fêter les victoires et les acquis, pour faire entendre leurs revendications et pour améliorer la situation des femmes. C’est aussi l’occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique.

Aussi, il y’a lieu de souligner que les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente et que le thème choisi cette année pour le 8 mars 2024 est : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ».