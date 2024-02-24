القناة الثانية تكشف عن سلسلة برامجها خلال شهر رمضان المقبل

محمد الدريهم

كشفت القناة الثانية2M نهاية الأسبوع الماضي عن شبكة برامجها الخاصة بشهر رمضان المبارك 2024 تدعو من خلالها المشاهدين إلى الاستمتاع ببرمجة تلفزيونية متنوعة تتضمن « سيتكومات » ومسلسلات وبرامج متميزة. ستمكن مشاهديها من لحظات غنية بالفكاهة والتشويق والمشاعر الإنسانية من خلال إنتاجات مبتكرة تعكس روح الابتكار لدى الفنانين والمهنيين المغاربة.

في موضوع هذه البرمجة الرمضانية يقول سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية: » يعد الإبداع المحرك الذي يدفع القناة الثانية إلى الالتزام بتقديم تجربة تلفزيونية تشد الانتباه، واعتمدنا، خلال رمضان هذه السنة، على قدرات ثلة من أبرز الأسماء المغربية اللامعة لنسج أفضل الأعمال الفنية من خلال قصص غنية ومتنوعة ».

خلال هذا الشهر المبارك حسب البلاغ الصادر عم قناة 2M ، سيتابع المشاهدون كل يوم على الساعة السادسة و50 دقيقة مساء عودة أيقونة الكوميديا المغربية حسن الفد مع « الفد تيفي3 » (FED TV 3)، حيث سيجسد في هذا العمل الفكاهي شخصيات متنوعة مستوحاة من الحياة والاهتمامات اليومية للمغاربة، وتتضمن هذه السلسلة حلقات متنوعة تسلط الضوء على شخصيات أصبحت معروفة عند المشاهدين من قبيل « كبور » و »أبو العنب » و »هيلمان ».

مباشرة بعد ذلك، سيتابع المشاهدون لحظات مرحة مع « جيب داركم! »، وهو عبارة عن حلقات « سيتكوم » حول المغامرات المثيرة لمحسن ومها، سيقدم كل مساء على الساعة السابعة وخمسة دقائق مساء. ويعرف مشاركة طاقم متميز من الفنانين، مثل عزيز حطاب، مارية نديم، وعبد الله فركوس وآخرين، سيتكوم يمزج بين الفكاهة واللحظات المفعمة بالمشاعر.

كما سيكون المتتبعون على موعد، في الجزء الثاني من الأمسية، مع السلسلة الدرامية « جوج وجوه » من بطولة نخبة من الفنانين المغاربة، من بينهم عزيز داداس، ماجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، عبد الله ديدان، طارق البخاري، ونجوم آخرين. ستغوص السلسلة في قصص اجتماعية مثيرة تعكس خفايا المجتمع المغربي، حيث يجسد هؤلاء الممثلون المتميزون قصة مثيرة تعكس مختلف جوانب الحياة اليومية للمغاربة. تُعرض السلسلة كل يوم على الساعة السابعة و45 دقيقة .

هذا وتقدم القناة الثانية، على الساعة الثامنة و20 دقيقة مسلسل « بنات الحديد » الذي يُجسد قصة عائلية غنية بالأحداث تدور أحداثها في قلب الدار البيضاء، من داخل ضوضاء صناعة متلاشيات الحديد. يشارك في « بنات الحديد » كوكبة من النجوم، من بينهم فاطمة الزهراء بناصر، أمين الناجي، ابتسام العروسي، جميلة الهوني، وعادل أبا تراب. وتعرض كل حلقة أحداثا درامية مثيرة تعكس مواضيع أخلاقية ولحظات مؤثرة.

كما سيعكس « الشعبي فود Chaabi Food »، كل يوم على الساعة السادسة والنصف مساء ثراء المطبخ المغربي، بتقديم أطباق أصيلة وشعبية مطلوبة تحظى بإقبال كبير، ويحتفي هذا البرنامج بكنوز الطبخ، من خلال رحلة ذواقة عبر المغرب تعرف بالتنوع والأصالة والعيش المشترك من خلال مطبخ الشارع « Street Food ».

وستشكل السلسلة القصيرة « الشياطين لا تموت » لحظة قوية من البرمجة الجديدة لرمضان 2024. تعرض السلسلة كل يوم أحد على الساعة التاسعة و45 دقيقة (21:45)، ويجسد أدوارها نخبة من الممثلين، من بينهم ربيع القاطي وزينب عبيد وآخرون. تدور أحداث « الشياطين لا تموت » حول قصة عبد السلام، الذي غادر قريته ليتحول إلى معالج بالمدينة، مستغلا شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مصالحه.

من خلال إنتاجات متنوعة من تشخيص نجوم مغاربة متميزين حسب البلاغ، تعد القناة الثانية هذه السنة بتجربة تلفزيونية غير مسبوقة، حيث يستعد المغاربة مجتمعين حول شاشاتهم لقضاء شهر غني بالتشارك والأحاسيس القوية.