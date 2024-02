Le Ministre de l’Agriculture Visite des projets dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green dans les Province d’Ifrane et Séfrou

Mohammed Drihem



Lundi 19 Février 2024 dernier ; le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué lundi 19 février 2024 dernier, une visite de terrain au niveau des Provinces d’Ifrane et Séfrou dans la Région de Fès-Meknès pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets inscrits dans le cadre de la stratégie Génération Green.

Accompagné du Wali de la Région Fès-Meknès, du Gouverneur de la Province d’Ifrane, , des représentants de la Chambre d’Agriculture de la Région Fès-Meknès, des professionnels, des élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère ; le Ministre s’est rendu dans la collectivité territoriale de Ain Leuh où il a procédé à la remise, d’une unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales aux coopératives féminines bénéficiaires et dont le cout d’investissement est de 2,2 millions de Dirhams financée dans le cadre du programme de développement des filières de production agricole et d’une unité de valorisation des cerises d’un montant globale de 3,2 millions de Dirhams inscrite dans le cadre d’un projet d’agrégation qui concerne au départ 15 agrégés portant sur une superficie de 30 ha. Ces deux unités font partie d’un complexe de valorisation qui abrite également le siège d’une coopérative féminine de production de confiture de cerises.

Par la même occasion, le Ministre a remis des attestations d’agrégation aux bénéficiaires et les attestations de sécurité sanitaire à 4 coopératives œuvrant dans le domaine de la valorisation des cerises et des plantes aromatiques et médicinales.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de développement des parcours, le Ministre a procédé à la distribution de 30 citernes d’eau tractées au profit des groupements d’éleveurs pour abreuvement de cheptel.

Dans le même cadre de cette visite de terrain, le Ministre a également pris connaissance de l’état d’avancement des actions programmées dans le cadre du projet solidaire d’Oued Ifrane. D’un coût total de plus de 28 millions de dirhams, ce projet bénéficie à 833 agriculteurs. Il a pour objectif la valorisation des terres et la rationalisation de l’utilisation de l’eau d’irrigation, l’amélioration du revenu des agriculteurs, la création d’emplois et la dynamisation économique de la Province.

A cette occasion, le Ministre a présidé la cérémonie de distribution des ruches au profit de trois coopératives apicoles, la distribution de matériel agricole au profit des jeunes de deux coopératives de service et la distribution de deux unités d’orge hydroponique pour l’élevage.

Apres la province d’Ifrane, le Ministre accompagné du Wali de la Région Fès-Meknès, du Gouverneur de la Province de Séfrou, des représentants de la Chambre d’Agriculture de la Région Fès-Meknès, des professionnels, des élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère a procédé au lancement de plusieurs Projets de développement agricoles dans la Province de Séfrou

Ainsi ; au niveau de la commune d’Ait Sbaâ, le Ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan Agricole Régional de Séfrou qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Génération Green. Il a visité une unité frigorifique de pommes nouvellement construite au niveau du Cercle Imouzzer Kandar au prix de 13,9 Millions de DH et qui dispose d’une capacité de 1500 T profitant à 33 agriculteurs dont 45% de jeunes.

Au niveau de la commune Azzaba, le Ministre a pris connaissance du projet de réhabilitation des périmètres de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH) et donné le coup d’envoi au démarrage d’une tranche de réhabilitation des séguias dans le cadre du programme d’appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales pour un investissement de 16 MDH, le total des linéaires à aménager pour la période 2024-2027 est de 30 km sur une superficie couverte par le projet d’environ 2.500 hectares au profit d’environ 3 000 agriculteurs.