Journée de sensibilisation à l’intolérance au gluten à Casablanca

L’ASSOCIATION MAROCAINE DES INTOLERANTS ET ALLERGIQUES AU GLUTEN (AMIAG) organise une journée de sensibilisation à la maladie cœliaque le 10 février 2024 Cette journée sous le thème de » La Maladie Cœliaque & son Régime Sans Gluten à vie » se tiendra au Théâtre du Complexe Culturel Sidi Belyout – Casablanca.

La manifestation sera présidée par M. AZIZ DAOUDA qui animera notamment un grand débat avec le public et la presse. Rappelons que M. Aziz Daouda, personnalité très connue au Maroc et bien au-delà, est le Directeur Technique et du Développement de la Confédération Africaine d’Athlétisme (cf sa biographie en annexe).

La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est une pathologie auto-immune chronique, qui touche les intestins, suite à l’ingestion de gluten. Le diagnostic de ce trouble est souvent difficile et tardif. Il n’existe toujours pas de traitement curatif et sa seule résolution réside dans l’exclusion de tout gluten de l’alimentation générale. Cette affection fait partie des maladies auto-immunes, qui regroupent un ensemble de maladies – près d’une centaine – dues à une attaque de notre système immunitaire contre des éléments de notre organisme : un processus d’auto-destruction en quelque somme !

Dans le cas de la maladie cœliaque, il s’agit plus précisément d’une intolérance (et non d’une allergie) à un composant du gluten, la gliadine (ensemble de protéines constituant les farines de certaines céréales, dont le blé, le seigle, l’orge, l’avoine). Le malade présente à la base une prédisposition génétique de type HLA et son organisme va produire des anticorps qui vont attaquer la muqueuse des villosités intestinales.

Passons donc en revue ce qu’est la maladie et les actions de l’association AMIAG

QUE SAVOIR SUR LA MALADIE COELIAQUE ?

La maladie cœliaque (MC) est donc une maladie auto-immune, plutôt féminine, où le système immunitaire attaque la paroi de l’intestin grêle induisant des dommages et des troubles très divers dans l’absorption du fer, du calcium, et des vitamines et de multiples autres complications.

Des manifestations peu claires et déroutantes

Elle est difficile à diagnostiquer à cause de ses multiples manifestations. D’une affection de nourrissons et d’enfants en bas âge et dont les signes typiques se limitent à l’appareil digestif (diarrhées, vomissements, état irritable, cassure de la croissance), la maladie cœliaque est devenue ces dernières décennies une pathologie de l’adolescent et de l’adulte et dont les manifestations sont très étendues. Des douleurs articulaires, une ostéoporose, des anémies, des fausses couches à répétition, des aphtes buccaux, une dermatite ou même encore des maux de tête, une fatigue chronique, une anxiété, une dépression …constituent le large spectre clinique de la maladie. Elle peut d’ailleurs rester plus ou moins « silencieuse » pendant des années tout en poursuivant un travail de destruction sur l’intestin et d’autres organes.

Un mal trop peu diagnostiqué

De ce fait, la maladie cœliaque chez l’adulte est bien souvent découverte au stade de complications. On estime souvent d’ailleurs que le délai de sa mise en évidence est de 13 ans et que, pour chaque cas détecté, en particulier chez l’adulte, 8 resteraient ignorés.

Le diagnostic de la maladie cœliaque repose sur la recherche de substances particulières, responsables d’attaques sur l’organisme et appelées auto-anticorps (les anti-transglutaminases) et sur la découverte d’une atrophie des replis de la paroi intestinale (les villosités) après la réalisation d’une biopsie duodénale.

Les complications de la maladie cœliaque peuvent entraîner des cancers intestinaux, de l’œsophage, des lymphomes, ulcères intestinaux, ou ostéoporose.

Un régime contraignant et coûteux

L’application de ce régime contraignant demeure toujours difficile en temps ordinaire du fait de l’absence d’un étiquetage obligatoire sur la présence du gluten dans certains pays comme le Maroc (à la différence de la France), alors que ce nutriment est présent dans la plupart de produits très divers (pain, farines, pâtisserie, pâtes, charcuterie…) et souvent insoupçonnés (médicaments, rouge à lèvres, dentifrice, colle, bonbons, sauce à salade, plats cuisinés…)

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral à Casablanca. Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc (AMRM) et de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), Vice-présidente du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM), vice-présidente de l’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG)

POUR EN SAVOIR PLUS

AZIZ DAOUDA : UN ENTRAINEUR D’EXCEPTION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DE MALADES

Aziz Daouda est diplômé de l’Université de Bucarest et de Montréal ; Il est spécialiste de l’entraînement sportif et de la physiologie de l’exercice physique, matière qu’il a enseigné des années durant à l’Institut Moulay Rachid à côté de la Méthodologie de la Recherche.

A ce titre il a dirigé de nombreuses recherches notamment quelques-unes en collaboration avec le CHU Ibn Sina en matière de Diabète et d’Asthme.

Aziz Daouda est surtout connu pour sa carrière dans le domaine des sports. Il a occupé de nombreuses responsabilités au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Son nom reste surtout lié au domaine de l’athlétisme ou il a été en qualité d’entraîneur, de manager et de directeur technique le mentor des plus grandes stars de l’athlétisme marocain pendant une trentaine d’années. Il a entre autres permis au Maroc de figurer dans les 10 premières nations d’athlétisme pendant plus d’un quart de siècle.

Aziz Daouda est actuellement Directeur Technique et du Développement de la Confédération Africaine d’Athlétisme et collabore à de nombreux médias en tant que consultant. Il s’implique également dans le développement de la pratique du sport pour ceux qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie rare.

Il est intervenu, à ce titre, lors de la première journée du syndrome de Marfan organisée au Maroc début décembre 2023. Le syndrome de Marfan est une maladie rare, d’origine génétique et en partie héréditaire, se caractérisant par une atteinte des tissus conjonctifs qui maintiennent ensemble les différentes structures de l’organisme en leur fournissant support et élasticité

L’ASSOCIATION MAROCAINE DES INTOLERANTS ET ALLERGIQUES AU GLUTEN (AMIAG)

Fondée en 2013, l’AMIAG a su s’imposer rapidement comme l’association nationale de référence pour la maladie cœliaque au Maroc et est reconnue comme telle par ses partenaires à l’étranger.

Comptant près de 1 000 adhérents, elle a mis en place ou organise : la journée nationale de la maladie cœliaque chaque année en mai, avec des conférences pour les malades ; des ateliers culinaires mensuels ; une grande fête annuelle pour les enfants cœliaques …