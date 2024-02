LES AMIS DU VAL D’IFRANE ET ATLAS MAROC UNESCO AVEC L’ECOLE DU SAPIN CELEBRENT LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES AU PLAN D’EAU ZEROUKA (1)

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides, l’Association des Amis du Val d’Ifrane en collaboration avec Atlas Maroc Club UNESCO, la coopérative forestière Najah et le Club Social IPFOPS a organisé une Journée éducative et de sensibilisation au profit des élèves de l’école Sapin d’Ifrane Vendredi 02 février 2024 au plan d’eau de Zerouka 01.

Placée sous le thème : « Les Zones Humides source du bien-être Humain » ; cette journée organisée avec le soutien de la Province d’Ifrane, du conseil provincial d’Ifrane, de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), du Parc national d’Ifrane et de la Direction Régionale du Département du Développement Durable et avec le concours de la Société Citoyenne de nettoyage ARMA a été riche en activités pédagogiques, éducatives et de sensibilisation.

Au programme de cette journée éducative et de sensibilisation en effet ; un atelier de Dessin sur la thématique de la Journée Mondiale des Zones Humides animé par l’artiste peintre enseignant d’Art plastique Bikri Haj El Bikri , une campagne de nettoyage du Site encadrée par les agents de nettoyage d’ARMA, une séance d’observation des oiseaux d’eau du plan d’eau de Zerouka avec une session de découverte de la vie aquatique animés par le Secrétaire Général de l’Association des Amis du Val d’Ifrane et représentant du Parc National d’Ifrane en même temps ; Mr Oukanou Lahcen.

Dans une déclaration accordée au Journal, Lahcen Oukanou a souligné que cet évènement commémoratif de la Journée Mondiale des Zones Humides est placé sous le thème : « Les zones humides et le bien-être humain » qui est un thème riche en enseignement vue les rôles importants que jouent ces zones humides pour assurer aussi bien le bien-être de l’homme que son alimentation sans compter la riche Biodiversité qu’elles assurent assure pour l’homme et tous les autres êtres vivants.

Pour lui ; cette journée organisée par les Amis du Val d’Ifrane et ses partenaire au niveau du plan d’eau de Zerouka 1 est une opportunité de faire passer plusieurs messages aux élèves concernant ces zones humides importantes aussi bien pour les oiseaux migrateurs que pour les microorganismes et pour la vie aquatique en général.

Pour sa part, Mustapha Halim Directeur de l’Ecole du Sapin d’Ifrane a déclaré au journal que c’est là un moment très fort pour les enfants afin de voir de plus près l’importance que requirent ses zones dans l’équilibre naturel et dont le bien-être humain est le thème cette année.

Le Directeur de l’école du Sapin d’Ifrane a souligné aussi que cette journée est une occasion pour passer des messages aux visiteurs du site les invitant à mieux préserver la nature et la propreté des sites visités.

De son côté ; le président du Club Atlas UNESCO Maroc Abdelali Adnane a tenu de souligner dans sa déclaration au Journal que l’objectif de cette journée commémorative de la journée mondiale des zones humides c’est de sensibiliser nos adhérents que sont les élèves des établissements scolaires sur l’importance des zones humides et la nécessité de les préserver en tant que zones très fragiles.

Par la même occasion avait-il ajouté, c’est une opportunité pour nous de sensibiliser les visiteurs qui ont opté pour ce site en vue de pique-niquer et d’y passer la journée à travers ces activités que nous organisons avec nos partenaires et auxquelles ils ont même participé.

A noter que le Plan d’eau Zerouka I est un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) qui fait partie intégrante du Site Ramsar Oued Tizguite. C’est un petit plan d’eau piscicole artificiel vidangeable, peu profond. Il se trouve sur l’oued Zerouka, principal affluent de l’oued Tizguite. La digue se trouve à environ 300m de la source, de telle sorte que les eaux de celle-ci s’y déversent directement. La retenue est limitée par un muret en béton, du moins sur la rive ouest.

Les eaux de la source sont également utilisées pour l’alimentation de la ville d’Ifrane en eau potable.

Au niveau de ce plan d’eau, la végétation est peu variée (une quinzaine d’espèces à large distribution géographique) et bien limitée dans l’espace, les bords du lac étant bétonnés et le faucardage y est fréquent.

C’est un plan d’eau à truite, assez protégé, quelque peu intéressant pour les Oiseaux. Il abrite peu d’hivernants (moins de 400 oiseaux), le peuplement étant composé surtout de plongeurs : foulques macroules et à crête, grèbes castagneux, milouins, morillons et nyrocas, avec parfois des souchets et/ou des colverts. Parmi les nicheurs, la Foulque macroule (20-25 couples), la Foulque à crête (environ 10 couples) et le Grèbe castagneux (5-8 couples) sont les plus réguliers.

A souligner que cette année, la Journée mondiale des zones humides célèbre la relation que les humains ont entretenue avec les zones humides à travers le temps et la campagne 2024 met en lumière l’urgence avec laquelle on doit agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité qui sous-tendent le bien-être humain.