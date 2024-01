JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES : DES ACTIONS DE RESTAURATION ECOLOGIQUES PREVUES A AGUELMAM SIDI ALI

Mohammed Drihem

En commémoration de la Journée Mondiale des Zones Humides, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), en collaboration avec ses différents partenaires, organise une journée d’information et de sensibilisation sur l’importance de ces écosystèmes humides fragiles au niveau de la zone Humide d’Aguelmam Sidi Ali relevant de la Province de Midelt.

Célébrée sous le thème : « Les zones humides, sources de bien-être humain », cette manifestation prévue pour jeudi 01 février 2024 prochain, sera marquée par la visite de différents Stands institutionnels de l’ANEF, des stands des PTF et des ONGs partenaires de l’ANEF.

Par la même occasion de site d’Aguelmam Sidi Ali connaitra plusieurs actions de restauration écologiques avec notamment et entre autres ; une vaste opération de reboisement des Berges du Lac.

A souligner que cette année, la Journée mondiale des zones humides célèbre la relation que les humains ont entretenue avec les zones humides à travers le temps et la campagne 2024 met en lumière l’urgence avec laquelle on doit agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité qui sous-tendent le bien-être humain.

Les zones humides font partie des écosystèmes dont le déclin, la perte et la dégradation sont les plus rapides. Selon les Nations Unies ; les indicateurs des tendances négatives actuelles concernant la biodiversité mondiale et les fonctions des écosystèmes devraient se confirmer sous l’effet de facteurs directs et indirects tels que la croissance démographique rapide, une production et une consommation non viables et le progrès technique connexe, ainsi que les effets néfastes des changements climatiques

Selon la même source, les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts et constituent l’écosystème le plus menacé de la planète. En 50 ans seulement, soit depuis 1970, 35% des zones humides de la planète ont disparu. Les activités humaines qui entraînent la disparition des zones humides comprennent le drainage et le remblaiement pour l’agriculture et la construction, la pollution, la surpêche et la surexploitation des ressources, les espèces envahissantes et les changements climatiques.

D’après les nations Unies, le cercle vicieux de perte des zones humides, de menaces sur les revenus et de creusement de la pauvreté est la conséquence d’une perception erronée des zones humides comme friches, plutôt que comme sources fertiles d’emplois, de revenus et de services écosystémiques essentiels. Un défi majeur consiste à changer les mentalités afin d’encourager les ةtats et les communautés à valoriser et à mettre en avant les zones humides.