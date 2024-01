RESEAU ROUTIER : LA PROVINCE D’IFRANE EN PLEIN CHANTIER D’ELARGISSEMENT ET DE RENFORCEMENT DE SON RESEAU ROUTIER

Mohammed Drihem

Dans le cadre des grands projets de développement socio-économique que connait la province d’Ifrane ; cette dernière connait de nos jours la réalisation de plusieurs projets en matière d’infrastructure routière programmés par le ministère de l’équipement et de l’eau pour les années 2023 et 2024 avec un investissement de plus de 425 millions de Dirhams visant essentiellement et surtout des projets d’élargissement et de renforcement de près des Routes classées et stratégiques pour la province.

Il s’agit là ; selon le Directeur Provincial du ministère de l’équipement et de l’eau (DPE) Mr Azmi Abdelilah, des projets de dédoublement de la Route Régionale (RR) 707 reliant Ifrane à El Hajeb sur une distance de 29 Km dont 10 Km relevant de la DPE d’Ifrane et 19 Km de la DPE d’El Hajeb dont une première tranche de 4,5 Km sur les 10 km relevant d’Ifrane est réalisée à 80% pour un montant global de 32 Million de Dirhams.

Sur la même RR 707 menant vers la ville de Boulmane ajouta-t-il, la DPE d’Ifrane a entrepris les travaux de réalisation de deux autres nouveaux projets dont le premier concerne l’élargissement de la route reliant Ifrane au rond-point menant à Michlifen sur une longueur de 06 km avec 09 mètres de Largeur au lieu de 07 pour une enveloppe budgétaire de 26 million de Dhs et le second concerne l’élargissement de la Route reliant ce dernier rond-point aux limites avec la province de Boulmane sur une longueur de 05 km avec 07 mètres de largeur au lieu de 04 pour un montant de 18 million de Dhs. Le taux de réalisation est à 40% pour le premier projet et de 85 % pour le Second.

Dans ce même cadre des grands projets routiers que connait la Province d’Ifrane souligne Azmi Abdelilah, il y’a lieu de souligner que la Route nationale 13 et particulièrement son tronçon de cote reliant Azrou au plateau de Habri connait la réalisation d’un projet de triplement de la voie le long de cote traversant la cédraie d’Azrou pour un montant de 30 Million de Dhs.

Pour le Directeur Provincial du Ministère de l’équipement et de l’eau ; la province d’Ifrane connait aussi la réalisation d’un projet d’élargissement de la Route Nationale (RN) 8 reliant Azrou à la ville de Mrirt dans la province de Khénifra sur un linéaire de 18 kms pour un montant de 63 millions de Dhs ainsi que d’autres projets routiers réalisés dans le cadre du programme de développement régional dont le Projet d’élargissement et de renforcement de la Route reliant Ifrane à Dayet Aoua via Dayet Hachlaf au prix de 13 million de Dhs, le projet d’élargissement et de renforcement de la Route provinciale 1202 traversant Bensmim sur une longueur de 10,8 Km pour un montant de 23 million de Dhs, le Projet de construction de la Route Provinciale 7204 sur une longueur de 17 Kms au prix de 26,5 million de Dhs qui permettra le désenclavement de plusieurs Douars dans la Commune de Sidi Makhfi en plus du projet de renforcement de la Route Provinciale 7212 sur une distance de 23 Km pour une enveloppe budgétaire de 30 millions de Dhs cofinancée par le Conseil provincial d’Ifrane et le ministère de l’équipement et de l’eau.

Pour 2024 ajoute Azmi Abdelilah ; le ministère de l’équipent et de l’eau a débloqué une enveloppe budgétaire de 282 millions de Dhs pour les projets d’élargissement et de renforcement de quelques 79 nouveaux Kms, la reconstruction de trois œuvres d’art et le projet de Dédoublement de la Route Nationale (RN) 8 reliant Ifrane à Imouzzer Kandar sur une distance de 18 Kms au prix de 86 millions de Dhs et les projets d’élargissement des RP 5309, 5335 et 5317.