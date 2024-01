CAMPAGNE AGRICOLE 2023/24 LA DPA D’IFRANE EN CONCLAVE A AZROU AVEC LES MEMBRE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Mohammed Drihem

Jeudi 18 Janvier 2024, la Direction Provinciale du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts – Département Agriculture – d’Ifrane a organisé une rencontre de communication et de sensibilisation avec les membres représentant la Province à la Chambre d’Agriculture de Fès Meknès et en présence des chefs de services et représentants respectifs de l’ONCA, l’ONNSA, CNSS et du Service Provincial des Contrôles et de la Protection des Végétaux d’Ifrane.

Lors de cette rencontre ; Khatib Hakim Directeur Provincial de l’Agriculture (DPA) a exposé les différentes dispositions entreprises par son département ministériel en ce début de saison agricole 2023-24 pour venir en aide aux agriculteurs en ses temps marqués par le stress Hydrique et les effets néfastes de la sècheresse et ce, avant d’aborder les différents projets réalisés dans la Province durant la saison 2022-23 écoulé et ceux programmés pour cette saison 2023-24 en coule.

Dans sa déclaration à la MAP ; Khatib Hakim a souligné que le ministère de l’Agriculture a entrepris une série d’actions au profit de cette campagne agricole 2023-24 notamment en ce qui concerne les subventions accordées aussi bien pour les semences de pomme de terre que pour les engrais de la céréaliculture, et l’approvisionnement en semences sélectionnées.

Pour le Directeur Provincial de l’Agriculture d’Ifrane ; cette campagne est un peu difficile cette année avec une pluviomètre de seulement 120 mm actuellement enregistrée avec un déficit de 56% par rapport à l’année précédente et à la moyenne des 50 dernières années et, de ce fait avait-il ajouté, le ministère a entrepris des actions pour la sauvegarde du cheptel par la distribution de l’orge subventionné dont la seconde tranche aujourd’hui est de l’ordre de 95.000 Qx dont une grande partie va être transportée vers les zones de montagne les plus éloignées de la province.

Aussi, Khatib Hakim a souligné que dans le cadres de ces actions entreprises par son département ministériel, il y’a aussi un programme d’agriculture solidaire qui est en phase d’exécution dans la collectivité territoriale d’Oued Ifrane et qui s’étale sur deux années 2023 et 2024 et cette année 2024 ce projet d’agriculture solidaire sera élargi pour concerner les collectivités territoriales respectives de Tizguite, Timahdite et les autres collectivités restantes vont suivre dans les années à venir.

En matière d’économie d’eau avait-il ajouté, plusieurs actions ont été entreprises pour la valorisation des eaux d’irrigation et portent sur les aménagements des Seguias, l’installation de système du Goutte à goutte subventionnés dans le cadre du fonds de Développement agricole avec notamment l’aménagements de points d’eau, l’implantation d’abreuvoirs pour le cheptel et distribution de citernes tractables.

De son Côté, agricultrice Khadouj Boutaarit membre de la chambre d’agriculture a déclaré à la MAP que cette journée s’inscrit dans le cadre des rencontres habituelles organisées dans cette province pour avoir une idée sur les programmes de la DPA d’Ifrane, les projets réalisés la saison écoulée et sur les nouveaux projets programmés pour la saison en cours afin qu’on puisse en informer les agriculteurs (trices) que nous représentant dans notre province.

Nous avons pris connaissance notamment des procédures a suivre pour s’inscrire à la CNSS et sur son importance pour les agriculteurs que nous sommes appelé à sensibiliser et à encourager pour qu’ils y inscrivent eux aussi dans leur grand intérêt avait-elle conclu.

A noter que les quantités de semences de blé, d’orge et d’engrais NPK disponibles sont de l’ordre de 1038 Qx de Blé tendre, 1092 Qx de Blé dur et 200 QX d’Orge le tout au profit de 753 bénéficiaires et 834 Qx d’engrais NPK au profit de 215 bénéficiaires.

Pour lutter contre les effets de la sécheresse, la DPA d’Ifrane s’est doté de deux lots d’orge subventionné au profit des éleveurs de la province dont le premier lot est de 43000 Qx et le second de 95000 Qx ainsi que deux lots d’aliments composés dont le premier est de 1000 Qx et le second de 500 Qx.