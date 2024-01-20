الموسم الفلاحي الجديد بإقليم إفران المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة في لقاء تواصلي وتحسيسي مع أعضاء الغرفة الفلاحية

محمد الدريهم

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة – بإفران، يوم الخميس 18 يناير 2024، لقاء تواصليا وتوعويا مع الأعضاء ممثلي الإقليم بالغرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس بحضور رؤساء المصالح وممثلي كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مصلحة مراقبة وحماية النباتات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خلال هذا اللقاء؛ عرض المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة خطيب حكيم، مختلف التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة في بداية الموسم الفلاحي 2024-2023 لمساعدة المزارعين في هذه الأوقات الحرجة التي تتسم بالإجهاد المائي والآثار الضارة للجفاف، قبل تناول مختلف المشاريع المنجزة بالإقليم خلال موسم 2023-2022 الماضي وتلك المقررة لموسم 2024-2023.

وفي تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء؛ أكد خطيب حكيم أن وزارة الفلاحة قامت بسلسلة من الإجراءات لفائدة الموسم الفلاحي 2024-2023، خاصة فيما يتعلق بالإعانات الممنوحة لبذور البطاطس والأسمدة وزراعة الحبوب وتوريد بذور مختارة.

وقد أضاف المدير الإقليمي للفلاحة بإفران؛ أن هذا الموسم صعب بعض الشيء هذه السنة حيث بلغ معدل هطول الأمطار 120 ملم فقط مسجلا حاليا عجزا قدره 56% مقارنة بالعام السابق ومتوسط ​​الخمسين سنة الماضية، ونتيجة لذلك، قامت الوزارة بإجراءات لحماية الثروة الحيوانية من خلال توزيع الشعير المدعم، والذي تصل الدفعة الثانية منه اليوم إلى 95.000 قنطار، سيتم نقل جزء كبير منها إلى المناطق الجبلية النائية بالإقليم.

كما أكد خطيب حكيم أنه في إطار هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، هناك أيضا برنامج الفلاحة التضامنية في طور الانجاز بالجماعة الترابية لواد إفران والذي يمتد على سنتين 2023 و2024 وهذه السنة 2024. سيتم توسيع مشروع الزراعة التضامنية ليشمل الجماعات الترابية لكل من تيزكيت وتيمحضيت على أن يمتد هذا المشروع ليهم الجماعات الأخرى المتبقية في السنوات القادمة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاقتصاد في المياه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتثمين مياه الري وتتعلق بتهيئة السواقي وتركيب أنظمة السقي بالتنقيط المدعومة في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وتهيئة أحواض شرب الماشية وتوزيع صهاريج مقطورة.

من جهتها، قالت الفلاحة خدوج بوتعاريت، عضوة الغرفة الفلاحية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اليوم يندرج في إطار اللقاءات المعتادة التي تنظم بهذا الإقليم للتعرف على برامج المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران والمشاريع المنجزة خلال الموسم الفارط والمشاريع الجديدة المقررة للموسم الحالي حتى نتمكن من إعلام المزارعين الذين نمثلهم بإقليمنا.

واختتمت حديثها قائلة: لقد اطلعنا بشكل خاص الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهميته بالنسبة للمزارعين الذين نحن مدعوون إلى رفع مستوى الوعي لديهم وتشجيعهم حتى يتمكنوا هم أيضا من التسجيل لمصلحتهم الكبيرة.

هذا وبحسب المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران فإن الكميات المتوفرة من القمح وبذور الشعير وسماد NPK هي 1038 قنطار من القمح الطري و1092 قنطار من القمح الصلب و200 قنطار من الشعير، كل ذلك لصالح 753 مستفيداً و834 قنطار من سماد NPK يستفيد منها 215 مستفيدا.

ولمواجهة آثار الجفاف، اقتنت المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران دفعتين من الشعير المدعم لفائدة المربين بالإقليم، الدفعة الأولى منها تقدر ب 43.000 قنطار والثانية ب 95.000 قنطار بالإضافة إلى دفعتين من الأعلاف المركبة، الأولى منها تقدر ب 1000 قنطار والثانية 500 قنطار