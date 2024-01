LA VILLE DE FES ACCUEILLE LA 2ème EDITION DU SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT DU CUIR

Mohammed Drihem

Vendredi 05 Janvier 2024 dernier, la capitale spirituelle du Royaume : Fès ; a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la deuxième édition du Salon national d’artisanat du cuir dont objectif ; selon ses initiateurs ; est de mettre en valeur l’artisanat et renforcer les capacités des intervenants et professionnels du secteur.

Initiée par la Chambre d’Artisanat de la région Fès-Meknès en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le Conseil de la Région, la Commune et le Conseil préfectoral de Fès, cette 2ème Edition du Festival national de l’artisanat du Cuir dont le coup d’envoi a été donné par le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber en présence des élus et des représentants des services décentralisés de la région, vise à mettre en valeur l’artisanat et à insuffler une dynamique à la commercialisation et la promotion des produits de cuir.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Abdelmalek Boutyine, président de la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, a souligné l’importance de l’artisanat du cuir qui s’est transmis d’une génération à une autre à travers l’histoire, notant que ce patrimoine artisanal a été développé en gardant jalousement la matière première utilisée, en réhabilitant les tanneries traditionnelles et en modernisant ces dernières de manière à en faire l’une des destinations touristiques les plus prisées de la médina de Fès.

Il a ajouté que ce salon est une aubaine importante pour les professionnels du secteur du cuir vue qu’il leur permet de mettre en valeur leur savoir-faire tout en contribuant à améliorer et à renforcer les capacités des acteurs du domaine, notamment les associations et coopératives et les artisans.

Pour sa part ; la vice-présidente du Conseil de la région Fès-Meknès, Khadija Hajjoubi Yacoubi, souligné que le secteur du cuir témoigne de la maîtrise de l’artisan marocain, estimant que la diversification de ce genre de salons thématiques est à même de redonner ses lettres de noblesse à l’artisan en consécration de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure le secteur de l’artisanat.

Placée sous le thème « Le Secteur du Cuir : un pilier essentiel avec un passé brillant et un avenir qui nécessite davantage de développement », cette seconde édition du Salon de l’artisanat du Cuir organisée du 05 au 14 Janvier 2024, connait la participation de plus de 120 exposants professionnels, dont des artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives professionnelles et des acteurs spécialisés dans les équipements de cuir.

Ce salon s’étend sur une superficie de plus de 4.000 m² et comprend plusieurs espaces dédiés notamment à la commercialisation, aux produits des jeunes lauréats des établissements de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat, aux produits d’antiquité et aux équipements techniques en relation avec la fabrication des produits en cuir. Il comprend notamment un espace dédié aux institutions partenaires et un autre pour les enfants.