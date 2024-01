Casablanca : We Speak Citizen et ATTARIK Foundation Célèbrent ensemble le nouvel an Amazigh Yd’Ennayer 2974

Mohammed Drihem

En écho au discours royal affirmant la place centrale de la culture Amazighe dans l’identité marocaine, We Speak Citizen, en collaboration avec ATTARIK Foundation, célèbrent « Yd’Ennayer 2974″ à « Marina Shopping Center » le Week-End du 13-14 janvier 2024 et ce, dans l’objectif de mettre en lumière les splendeurs de l’amazighité tout en s’inscrivant pleinement dans le contexte de la reconnaissance et de la promotion de la culture Amazighe par le Maroc.

Cette initiative résonne avec l’adoption de la langue amazighe comme langue officielle du pays, et la déclaration de Yd’Ennayer comme jour férié par SM Le Roi Mohammed VI, soulignant ainsi l’importance cruciale de cette culture dans le tissu identitaire marocain. L’événement illustre ainsi l’ambition des organisateurs d’enrichir le dialogue interculturel et de célébrer la pluralité culturelle qui caractérise le Maroc, dans un esprit de partage et d’ouverture.

En effet, le discours royal, qui reconnaît l’amazighité comme une composante essentielle du tissu culturel marocain, inspire et guide l’esprit de cet événement, marquant une étape importante dans la célébration et l’intégration de cette culture riche et diversifiée dans le panorama national.

Dans cette optique ; la célébration d’Yd’Ennayer 2974 transcende la simple reconnaissance de la culture amazighe pour devenir un catalyseur de dialogue interculturel et ; We Speak Citizen avec ATTARIK Foundation ont conçu un programme riche en activités qui favorise l’échange et la compréhension entre différentes communautés culturelles.

À travers des expositions, des ateliers et des conférences, l’événement encourage la découverte et l’appréciation des diverses facettes du patrimoine marocain, ouvrant ainsi des espaces de conversation et d’éducation mutuelle.

Cette démarche renforce le message d’unité dans la diversité, essentiel à la construction d’une société marocaine inclusive et dynamique.

Au programme de ce Week-End festif, les organisateurs offriront aux visiteurs une exposition de photographies des artistes photographes Abdellah Azizi et Ken Wong Youk Hong, rendant hommage à la richesse de la culture Amazighe, des dégustations de plats traditionnels Amazighs, mettant en valeur les saveurs locales, une série de conférences portant sur des aspects divers de la culture Amazighe, enrichissant la compréhension du patrimoine et des spectacles vivants avec des ateliers ludiques conçus pour engager les participants de tous âges.

À propos de We Speak Citizen et de ATTARIK Foundation :

We Speak Citizen, est une association de droit Marocain créée en 2016 œuvrant pour la valorisation du patrimoine culturel marocain, avec un accent particulier sur les savoir-faire ruraux et la culture amazighe. Son approche se fonde sur le dialogue interculturel, l’ancrage territorial, et la co-construction éthique.

Quant à ATTARIK Foundation, partenaire de We Speak Citizen dans cette initiative, c’est une association Marocaine à but non lucratif qui partage les mêmes valeurs que WSC et des objectifs similaires et s’engage activement dans la préservation et la promotion du patrimoine naturel, contribuant ainsi au développement territorial durable et à l’enrichissement culturel du Maroc.

ATTARIK Foundation oeuvre pour la promotion de la recherche scientifique dans les domaines des météorites et de la planétologie, la valorisation du patrimoine géologique du Maroc, la diffusion des sciences auprès des jeunes et du grand public et le développement territorial par le géotourisme et astrotourisme

Ces deux entités, unies dans leur mission, offrent une plateforme unique pour célébrer et faire rayonner la culture Amazighe, tout en construisant des ponts entre différentes communautés et générations.