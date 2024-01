Chasse Illégale de Nuit : Un contrevenant surpris en flagrant délit dans une Réserve Permanente de la Préfecture de Skhirat-Témara.

Mohammed Drihem

En réponse à une information émanant d’une association de chasse concernant la fraude d’une chasse illégale de Nuit transmise aux services compétents relevant de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; une opération a été opérée près de la zone de Sidi Btach, située dans la préfecture de Skhirat-Témara ; Mardi 02 janvier 2024, vers 03 heures du matin et ce, dans le cadre des efforts déployés par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) visant la protection de la faune sauvage marocaine et la lutte contre le braconnage,

En effet, suit a cette information ; le chef du district de proximité d’Ain Sfargla, relevant de l’ANEF, s’est rapidement rendu sur les lieux en compagnie d’éléments de la Gendarmerie Royale pour surprendre le contrevenant, en flagrant délit de chasse illégale, faisait usage d’un fusil traditionnel non autorisé et d’autres équipements de chasse, qu’ils ont saisi pour compléter l’enquête.

Selon les dernières informations, le contrevenant, actuellement en garde à vue, attend l’achèvement de son interrogatoire après avoir avoué les faits.

De ce fait ; Il convient de souligner que l’ANEF, en coordination avec divers partenaires notamment la Gendarmerie royale, les Douanes et les Gardes Fédéraux de la

Fédération Royale Marocaine de Chasse, ainsi que certaines associations engagées dans la préservation de la vie sauvage, accorde une attention particulière à la lutte contre le braconnage et à tout usage illégale de la faune sauvage. Ces pratiques précise-t-on, sont considérées comme une menace réelle pour la richesse faunistique de notre pays, avec une moyenne annuelle de 300 infractions liées aux usages illégaux des animaux sauvages.