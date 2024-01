La Capitale Spirituelle du Royaume Fès

Accueille la 2ème session de l’Exposition Nationale du Cuir

Sous le Thème :

« Le secteur du cuir : un pilier fondamental, un passé brillant et un avenir qui nécessite davantage de développement. »

Mohammed Drihem

La Chambre d’Artisanat de la Région Fès Meknès, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Wilaya de la région Fès-Meknès, le Conseil de la Région Fès-Meknès, le Conseil de la Communauté de Fès, et le Conseil préfectoral de Fès, et en coordination avec la Direction Régionale de l’Artisanat Traditionnel et de l’Economie Sociale et Solidaire de Fès, organisent la 2ème édition du Salon National du Cuir, sous le thème : « « La filière cuir : un pilier de base, un passé brillant et un avenir qui nécessite davantage de développement ».

Prévu pour la période du 05 au 14 janvier 2024 sur la place adjacente au Centre du livre de Hay Tarik, dans la capitale spirituelle du Royaume ; cette 2ème édition du Salon National du Cuir ; vise à revitaliser et valoriser l’artisanat à travers une promotion distinguée de ses métiers auprès du public, et à créer et consolider un nouveau dynamisme dans le domaine du marketing et de la promotion des produits de l’artisanat du secteur du cuir et permettre aux visiteurs de découvrir la créativité des artisans traditionnels représentatifs de l’artisanat du cuir et d’échanger entre eux expériences et connaissances.

Plus de 120 exposants et exposantes venus de diverses régions du Royaume du Maroc participeront à cette manifestation nationale, qui se déroulera sur une superficie totale estimée à quatre mille (4.000) mètres carrés, représentant les artisans, les petites et moyennes entreprises artisanales et des coopératives professionnelles œuvrant dans le secteur du cuir, ainsi que des acteurs spécialisés dans l’équipement technique de ce secteur.

L’Exposition nationale du cuir se distingue par la disponibilité d’espaces spéciaux pour les objets artistiques et les produits des diplômés des établissements de formation professionnelle, un pavillon des jeunes, un pavillon commercial destiné à la vente, un pavillon pour les équipements techniques, un pavillon institutionnel, en plus d’un pavillon spécial. : Espace pour les enfants.

Dans sa deuxième édition, le Salon National du Cuir accueillera des personnalités connues au niveau local, régional et national spécialisées dans ce domaine et prévoit des séminaires, tables rondes et séminaires spécialisés sur le secteur du cuir qui seront également organisés tout au long des journées du salon et animés par des experts et des chercheurs du domaine.

Parallèlement à cet évènement, les artisans bénéficieront d’un ensemble de formations visant à renforcer leurs capacités et à accroître leurs connaissances dans ce domaine.

Cette exposition célébrera les artisans et maalmin les plus éminents qui ont brillés dans le secteur du cuir. Des soirées artistiques seront également organisées tout au long des jours du Salon, qui seront interprétées par des groupes artistiques et folkloriques du patrimoine authentique marocain.

Il convient de noter que la première session de ce salon a été organisée en 2019 et a vu la participation de 104 exposants des deux sexes venus de différentes villes marocaines. Le nombre de visiteurs à cette manifestation a atteint environ 100 000 visiteurs hommes et femmes, et le nombre de transactions a été fixée à 5.320.000,00 dirhams.