الموارد المائية بإقليم إفران في تراجع مستمر مع استمرار انخفاض مستويات المياه الجوفية بالأطلس المتوسط

محمد الدريهم

يواجه المغرب اليوم وضعية مائية حرجة، وقد أدت الحرارة المستمرة منذ عدة أيام إلى تفاقم العجز المائي في البلاد، والذي تأثر بالفعل بانخفاض هطول الأمطار.

وقد كان لموجة الحر، التي تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق، عواقب وخيمة على موارد المياه السطحية أدت الى تخر كمية كبيرة من المياه من السدود، التي لم تتلق سوى القليل من الأمطار.

وفي ضل هذا الوضع؛ تتميز الوضعية العامة للموارد المائية بإقليم إفران خلال هذه الفترة مع بداية السنة المائية والفلاحية والممتدة من 01 سبتمبر إلى 25 ديسمبر 2023؛ باستمرار الجفاف وتفاقمه مقارنة بالسنة الفارطة مع تأثير شديد على موارد المياه السطحية والجوفية في جميع أنحاء هذا الإقليم.

وبالفعل، وبحسب إدارة وكالة الحوض المائي لسبو؛ تراوحت التساقطات المطرية الإجمالية المسجلة في الفترة ما بين 01 سبتمبر و25 ديسمبر 2023 بالمحطات الهيدرولوجية بإقليم إفران ما بين 53 و100 ملم؛ وهو ما يمثل عجزاً إجمالياً يتجاوز 55% مقارنة بالسنة الفارطة و70% مقارنة بالوضع الطبيعي.

التساقطات المطرية المسجلة خلال هذه الفترة المتراوحة ما بين 01 سبتمبر و25 ديسمبر 2023 بالمحطات الهيدرولوجية لإقليم إفران؛ هي 55 ملم مقابل 148.6 ملم سنة 2022/23 و191.4 سنة عادية بمحطة آيت عيسى و99.9 ملم مقابل 338.5 سنة 2022/23 و186.6 سنة عادية بمحطة سوق الأحد.

خلال نفس الفترة تؤكد إدارة وكالة الحوض المائي لسبو، لم يشهد إقليم إفران موارد كبيرة في موارد المياه السطحية مما يعني أنه إلى غاية 25/12/2023؛ تظل حالة الحشوات والأحجام المخزنة بالسدين بإقليم إفران غير هامة للغاية حيث يبلغ حجمها 0.36 م3 بنسبة ملء 24.2% بسد مشليفن وحجم 0.34 م3 ب

نسبة ملء 14.5% بسد آيت مولاي أحمد.

ونضيف الوكالة أيضًا أنه بعد حالة الجفاف الحالية لأكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لطبقة المياه الجوفية، استمرت موارد المياه الجوفية لإقليم إفران في التدهور الكمي. اذ تؤدك الوكالة، تجاوز متوسط ​​الانخفاضات في مستوى المياه الجوفية المسجل سنة 2023 في هذا الإقليم، 3.3 م و7.2 م ككمية تراكمية على مدار السنتين الماضيتين. أما بالنسبة للعيون، فباستثناء حالات الجفاف التام للعديد من العيون التي لوحظت، تراوحت الانخفاضات هذا العام في معدلات تدفق العيون الرئيسية بين 42 و79%، وبين 74 و86% مقارنة بالوضع قبل 10 سنوات.

وتبين الجداول التالية حالة تراجع مستوى طبقة المياه الجوفية بالأطلس المتوسط ​​وحالة المنابع الرئيسية بإقليم إفران.