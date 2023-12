LE MAROC FELICITE POUR SES ENGAGEMENTS DANS LA PRESERVATION DE L’ANGUILLE

Mohammed Drihem

Tout récemment ; le Comité permanent de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) a tenu sa 77ème session à Genève en Suisse. Lors de cette session le dit Comité permanent de la CITES a accepté de retirer l’Anguilla anguilla en provenance du Maroc du processus relatif à l’étude du commerce important de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention qui n’est autre que la liste des espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n’était pas étroitement contrôlé.

A cette occasion ; le Maroc a été félicité pour les progrès importants qu’il a accompli dans la mise en œuvre de la Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) et notamment en matière de gestion de l’espèce Anguilla anguilla en provenance du Maroc.

Dans un communiqué de l’ANEF parvenu à la rédaction du journal à cet effet ; on rappelle qu’Anguilla anguilla est une espèce de poisson migrateur qui effectue une grande partie de son cycle biologique dans les estuaires et dans les eaux douces. Elle est exploitée à tous les stades de son développement, de la civelle à l’anguille jaune puis à l’anguille argentée et constitue aussi une ressource importante sur le plan socio-économique et écologique.

Depuis l’inscription de l’espèce, en 2009, dans l’annexe II de la convention, l’ANEF a mis en place les dispositions techniques et réglementaires nécessaires permettant d’assurer son exploitation durable conformément à la législation nationale et aux engagements de notre pays vis-à-vis des conventions internationales.

A souligner aussi, qu’en adéquation avec les orientations de la stratégie « Forêts du Maroc 2020/2030 », l’ANEF a mobilisé ses partenaires scientifiques nationaux et internationaux pour élaborer un nouveau plan d’action pour la gestion durable de l’Anguilla anguilla qui permet de mettre en place les mesures adéquates sur lesquels il est possible d’agir à court terme en vue de réduire les principaux facteurs de mortalité de cette espèce.

Dans ce cadre, précise-t-on, une première expérience pilote visant la facilitation de la migration de cette espèce a été mise en place. Une passe à anguilles a été installée au niveau du barrage de garde de Sebou accompagnée d’un protocole de suivi de l’évolution de la dynamique de ces populations migratrices. De même, un programme de repeuplement annuel a été mis en place pour renforcer les stocks naturels.

Les efforts consentis seront maintenus dans l’avenir, notamment en ce qui concerne les aspects liés aux règles de valorisation durable, au suivi scientifique ainsi qu’à la lutte contre le braconnage et le commerce illégal de cette espèce menacée.