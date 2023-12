Séminaire sous thème :

Requalification urbaine dans le cadre du programme Politique de la Ville : Bilan et perspectives à partir de l’étude de cas des projets réalisés au niveau du ressort territorial

de la province d’Ifrane.

Drihem Mohammed

En application de la stratégie d’ouverture et de communication mise en place par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville , la direction provinciale de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Ifrane a organisé Vendredi 22 Décembre 2023, un séminaire sous thème: « Requalification urbaine dans le cadre du programme Politique de la Ville: Bilan et perspectives à partir de l’étude de cas des projets réalisés au niveau du ressort territorial de la province d’Ifrane ».

Après l’allocution d’ouverture et de bienvenue prononcée par le Secrétaire Général de la Province qui a traité de la philosophie de « ville » et de l’importance de cette rencontre qui débattra d’un sujet aussi important qu’est celui de « la mise à niveau Urbain » des villes dans le cadre du Programme de la Politique de la ville ; le directeur central de la Politique de la Ville Mr Hachimi Abdellah a fait un exposé sur le cadrage général du programme « Politique de la Ville » en tant que politique contractuelle visant le rehaussement du développement socio-économique des villes et centres urbains à travers la réduction des inégalités territoriales en termes d’équipements et infrastructure de base. Il a tenu par la suite a souligné l’importance de la thématique du séminaire qui concerne l’évaluation de l’impact des projets réalisés dans le cadre du programme « Politique de la ville » sur le plan de la réduction des inégalités territoriales et promotion du développement local. « Cette évaluation à mi-parcours, est très importante après 10 ans du lancement effectif du programme « politique de la ville » a ajouté le Directeur central. Elle va permettre certainement de capitaliser les bonnes pratiques et de cerner les zones d’insuffisance qui nécessitent des améliorations ».

De son côté, Mr Hamid Ibrahimi directeur provincial de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Ifrane a exposé la situation des programmes d’investissement réalisés, en cours de réalisation et de ceux qui sont en phase d’étude par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville au niveau du ressort territorial de la Province d’Ifrane. Il s’agit des programmes qui ont un caractère correctif visant l’amélioration des situations existantes tels que Ville sans Bidonvilles « VSB », Habiat Menaçant Ruine « HMR », la « restructuration des quartiers d’habitat sous équipés », …etc. et des programmes à caractère préventif, tels que « la promotion de l’Habitat social » et « la politique de la ville » qui vise l’intégration socio-économique de la population cible à travers l’aménagement et la valorisation des centres concernés. Mr le Directeur a souligné l’importance que revêt l’adhésion des communes lors du processus de contractualisation et de réalisation des travaux, puisque ce sont les conseils communaux qui vont s’approprier des projets réalisés et ils doivent en assurer la durabilité.

Lors du débat Mr le directeur régional de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Fès a tenu de son côté a souligné l’importance et l’impact socio-territorial satisfaisant des projets initiés dans le cadre de la Politique de la Ville au niveau de l’ensemble de la région Fès-Meknès. De leurs parts, Mrs les directeurs provinciaux ont souligné, à

Travers les cas des projets réalisés au niveau de leurs territoires de commandement, l’impact positif du Programme « Politique de la Ville ». Par la suite la parole a été donnée à Mr le président du conseil Provincial d’Ifrane et à Mrs les présidents des communes qui ont souligné l’impact positif du Programme « Politique de la Ville » grâce à l’approche contractuelle adoptée par le Ministère et à l’accompagnement assuré aussi bien par les autorités provinciales et les services déconcentrés du Ministère lors de la réalisation des travaux.

Au terme de cette journée d’étude, le directeur provincial a donné lecture aux recommandations issues des débats et échanges de point de vue. Entre autres :

 Soutenir la contribution des collectivités locales dans le processus de choix des projets d’aménagement à réaliser et leur possession à la fin des travaux.

 Adopter le principe de convergence du programme « Politique de la Ville » avec les autres programmes territoriaux.

 Orienter les projets vers les centres qui connaissent des difficultés à rehausser les indicateurs de développement.

 Chois des centres bénéficiaires à base des critères socio-territoriaux objectifs.

 Mettre le citoyen au centre des intérêts des programmes d’aménagement adoptés.

Il a annoncé que conformément aux nouvelles directions du Ministère, les futures interventions dans la province reposeront davantage sur l’approche proactive en application des directives de Mme la Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville visant l’augmentation de la qualité de services rendus aux citoyens marocains.

En s’alignant sur l’approche partenariale impliquant l’ensemble des partenaires et intervenants locaux, le directeur provincial a affirmé que les futurs projets d’Habitat et de la politique de ville, répondront aux exigences de l’anticipation et du ciblage. Ce qui nécessite la réalisation des diagnostiques participatives, en vue d’identifier les dysfonctionnements et faiblesses qui entravent le développement durable de nos territoires.

Ont assisté à ce le secrétaire général à la province d’Ifrane, de Mr Abdellah HACHIMI, directeur central de la Politique de la Ville au Ministère de l’Aménagement du Territoire National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en présence notamment du Directeur Général de la société Al Omrane Fès-Meknès, du député parlementaire de la province d’Ifrane, du représentant du Conseil provincial d’Ifrane, de Professeurs universitaires de l’université Al Akhawayne à Ifrane et de l’Université Sidi Med Ben Abdellah à Fès, du directeur régional de l’Habitat et de la Politique de la Ville Fès-Meknès et directeurs provinciaux de l’Habitat et de la Politique de la Ville, des chefs des services déconcentrés à la province d’Ifrane, des présidents des conseils communaux, les représentants de la société Al Omrane Fès-Meknès, les promoteurs immobiliers chargés de la mise en œuvre des projets « Politique de la Ville » et les représentants de la société civile locale.