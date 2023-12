Le Ciné-Club d’Imouzzer Kendar Donne le coup d’envoi à la 19ème édition du Festival international du Cinéma des Peuples d’Imouzzer

Par Mohammed Drihem



Jeudi 21 Décembre 2023 ; La ville d’Imouzzer Kendar a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture de la 19ème édition du Festival du Cinéma des Peuples international, organisé chaque année par l’Association Cinéclub d’Imouzzer sous le slogan « La culture de l’image dans la construction de l’avenir : le Festival du cinéma populaire. Contributions à l’industrie culturelle et au développement régional ».

Dans sa déclaration au journal ; le Directeur du Festival Houcine Rami a souligné que cette édition se distingue par cinq stations principales à savoir : Premièrement ; l’organisation des ateliers sur la créativité cinématographique au profit des élèves de Lycée Mohammed VI, de l’idée à la réalisation, et le Concours International du Court Métrage avec la participation potentielle de 13 films venant de France, de Turquie, du Maroc et d’autres pays qui vont concourir pour décrocher le Grand Prix, le Prix de la Meilleure Photographie et le Prix de la Meilleure mise en valeur de la culture d’un peuple, sous la supervision d’un jury présidé par le réalisateur marocain Hamid Ziane, la jeune actrice Sarah Al-Hamlili et le critique de cinéma Saad Chemlal.

Secundo ; la consolidation d’une culture de reconnaissance avec un hommage qui sera rendu à l’acteur et producteur marocain Abdelkader Bouzid, pour tout ce qu’il a présenté dans le domaine cinématographique marocain.

Le troisième axe a-t-il ajouté ; s’intéresse au volet académique et sera marqué par l’organisation d’un colloque scientifique traitant de la créativité au cinéma : entre liberté et dimensions morales avec la contribution de nombreux professeurs, chercheurs, critiques et intéressés.

Le dernier axe enfin, portera sur la signature du quinzième numéro des publications du festival sur le thème de la philosophie dans le cinéma marocain avait-il conclu.

Ravi d’être honoré par les organisateurs lors de cette 19ème édition du Festival du Cinéma des Peuples à Imouzzer Kandar, l’acteur et producteur marocain Abdelkader Bouzid qui a retracé un son assez long parcours d’acteurs de théâtre et cinématographique a tenu de préciser que cet hommage qui lui est rendu à Imouzzer est une incitation et un encouragement pour lui pour aller de l’avant et de persévérer dans la production et dans la créativité cinématographique.

Au programme de cette nouvelle édition, 13 courts métrages de France, d’Egypte, de Türkiye et du Maroc entre autres pays en compétition pour décrocher l’un des trois prix mis en jeu, une conférence autour de la thématique de la « créativité cinématographique entre liberté et dimension éthique », une cérémonie de signature de la 15 édition de la revue du festival sur « la philosophie dans le cinéma » en plus de la projection d’un grands film marocain : « Hala Madrid Fisca Barça » avec la cérémonie de remise des prix et la projection du Film emportant le Grand Prix de l’édition.

