JARDIN EXPERIMENTAL AL AMAL : UNE EXPERIENCE REUSSIE A DECUPLER DANS TOUTE LA ZONE MONTAGNEUSE DE L’ABHS

Mohammed Drihem

Tout récemment ; Douar d’Ait Said Ouhaddou relevant de la collectivité territoriale de Guigou dans la Province de Boulmane a été au rendez-vous avec la cérémonie inaugurale – portes-ouvertes – du jardin de démonstration de bonnes pratiques agricoles nommé « Jardin Al Amal » initié dans le cadre du projet : « Gestion des Ressources en Eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience- Résilience Rurale ».

Organisée en partenariat avec l’Agence du bassin hydraulique du Sebou et l’Association Ait Said Ouhaddou pour le Développement, la coopération Morocco-allemande, à travers l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) ; cette journée a été l’occasion de rassembler plus de 200 personnes, dont des représentants d’administrations publiques, d’associations nationales, régionales et locales, et un grand nombre de femmes et hommes du Douar Ait Said Ouhaddou ainsi que des douars avoisinants.

Selon ses initiateurs, ce Jardin Al Amal expérimente pour la première fois à Ait Said Ouhaddou des espèces résilientes face au changement climatique et en particulier face à la variabilité des ressources en eau dont souffrent plusieurs – si ce n’est l’ensemble – des douars au Maroc. Entre safran, thym, lavande, rosier et autres variétés, l’agriculteur pourra voir de ses propres yeux les résultats de ces expériences encore inédites, dans la perspective de l’aider à adopter ces nouvelles espèces et pratiques.

La journée d’inauguration – portes ouvertes – a également été une occasion sans précèdent pour la population locale de se réunir avec le directeur de l’Agence du bassin du Sebou qui a répondu à un grand nombre de questions des agriculteurs, en particulier sur l’importance de tels projets mais aussi sur les impacts cumulés des années de sécheresse que connait le pays et qui incitent les agriculteurs à s’adapter au contexte de pénurie.

L’ensemble des intervenants de l’Office national du conseil agricole (ONCA), de l’agriculture, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de la région ont salué cette initiative et ont soutenu la mise à l’échelle de cette expérience dans le Douar et éventuellement jusqu’au niveau de la province.

A cette occasion ; une visite guidée par l’agricultrice propriétaire du jardin de démonstration, Mme Fatima Sobhi, a permis à l’assistance de découvrir un jardin transformé qui est passé d’un terrain rocheux où l’oignon était pratiqué à un jardin complétement vert, avec de bonnes senteurs et un potentiel qui permettra de générer autant de revenus qu’auparavant, avec 30% d’eau et 100 % d’intrants de moins. Cette visite a suscité d’ores et déjà l’intérêt de plusieurs personnes pour la mise à l’échelle de cette expérience.

A PROPOS DE LA GIZ

La GIZ opère au Maroc depuis 1975 pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ). Elle intervient également dans des proportions croissantes dans ce pays pour le compte d’autres commettants, tels que le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), le ministère fédéral des Affaires étrangères (AA), le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWE), l’Union européenne et des entreprises marocaines. En tant que prestataire de services de la coopération internationale pour le développement durable et l’action éducative internationale, la GIZ s’engage dans le monde entier en faveur d’un avenir décent. La GIZ a un Bureau à Rabat depuis 1999.