Le Ciné-Club d’Imouzzer Kendar Organise Le 19ème Festival international du Cinéma des Peuples

Par Mohammed Drihem

La ville d’Imouzzer Kendar accueille la 19ème édition du Festival du Cinéma des Peuples international, organisé chaque année par l’Association Cinéclub d’Imouzzer sous le slogan « La culture de l’image dans la construction de l’avenir : le Festival du cinéma populaire ». Contributions à l’industrie culturelle et au développement régional.

Pour le Président du Ciné-Club d’Imouzzer Mustapha Kharzouz ; le Festival du Cinéma des Peuples international, centré sur la diversité culturelle et les perspectives régionales, se déroule à Imouzzer Kandar avec des objectifs qui incluent la célébration de la richesse et la diversité des cultures à travers le monde en mettant en avant des films provenant de différentes régions, pays et peuples ce qui offre au public l’opportunité de découvrir une multitude de perspectives cinématographiques.

En tant que plateforme d’échange culturel avait-il ajouté, le festival favorise le dialogue entre différentes communautés en offrant ainsi aux cinéastes, acteurs et spectateurs l’occasion d’interagir et de partager leurs expériences.

Selon Mustapha Kharzouz ; Le festival agit également comme une vitrine pour les cinéastes indépendants qui explorent des sujets uniques ou adoptent des approches artistiques novatrices. Cette démarche a-t-il précisé ; contribue à la promotion de films qui pourraient ne pas bénéficier d’une large distribution dans les circuits cinématographiques traditionnels et; en mettant en lumière les productions cinématographiques issues de diverses cultures à travers le monde, le Festival du Cinéma des Peuples International d’Imouzzer joue un rôle essentiel dans le renforcement de l’identité culturelle de différentes communautés.

Il a pour mission de célébrer la diversité culturelle à travers l’art cinématographique, de favoriser le dialogue interculturel, et de sensibiliser le public à des problématiques spécifiques, tout en promouvant le cinéma indépendant avait-il conclu.

Pour sa part ; le Directeur du Festival Houcine Rami ; cette édition se distingue par cinq stations principales à savoir : Premièrement ; l’organisation des ateliers sur la créativité cinématographique au profit des élèves de Lycée Mohammed VI, de l’idée à la réalisation, et le Concours International du Court Métrage avec la participation potentielle de 13 films venant de France, de Turquie, du Maroc et d’autres pays qui vont concourir pour décrocher le Grand Prix, le Prix de la Meilleure Photographie et le Prix de la Meilleure mise en valeur de la culture d’un peuple, sous la supervision d’un jury présidé par le réalisateur marocain Hamid Ziane, la jeune actrice Sarah Al-Hamlili et le critique de cinéma Saad Chemlal.

Secundo ; la consolidation d’une culture de reconnaissance avec un hommage qui sera rendu à l’acteur et producteur marocain Abdelkader Bouzid, pour tout ce qu’il a présenté dans le domaine cinématographique marocain.

Le troisième axe a-t-il ajouté ; s’intéresse au volet académique et sera marqué par l’organisation d’un colloque scientifique traitant de la créativité au cinéma : entre liberté et dimensions morales avec la contribution de nombreux professeurs, chercheurs, critiques et intéressés.

Le dernier axe portera sur la signature du quinzième numéro des publications du festival sur le thème de la philosophie dans le cinéma marocain.

