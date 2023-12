ORGANISATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ORGANISATION DEMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS IMMIGRES AU MAROC

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 18 DECEMBRE 2023

HORAIRE

SUJETS ET INTERVENANTS

MODERATEUR

9H30-10H00

Réception et Accueil des participants

10H00-11H00

Plénière d’ouverture

⦁ Monsieur le Secrétaire général de l’ODT

⦁ Madame la présidente du CNDH

⦁ Monsieur le Représentant de l’ONG Belge Echo communication

⦁ Monsieur le Doyen du corps diplomatique au Maroc

⦁ Présentation du Projet Caravane de l’esp

Franck IYANGA

11H00-11H30

Pause-Café

11H30-12H00

Projection Capsules vidéo de l’Odt-I et de la Caravane de l’espoir

12H00-13H00 Plénière thématique

⦁ Regard et perception de la société civile sur les dix années de la nouvelle politique migratoire par : Said TBEL, Acteur associatif et militant des droits de l’homme

⦁ L’état de lieu de la nouvelle politique migratoire depuis sa mise en place (Enjeux, défis et perspectives) par : Emmanuel MBOLELA, Acteur associatif et président de l’Association ARCOM

⦁ Droits des personnes migrantes au Maroc en rapport à la nouvelle politique migratoire et à l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, justice et emploi) par : Maitre Lemsseguem, Avocat au Barreau de Rabat

⦁ L’apport des marocains de l’étranger pour le développement de leur pays en rapport à la nouvelle politique migratoire par : Abdelkrim Belguendouz, professeur- chercheur en migration

Franck IYANGA

13H00-13H30

Discussion et Recommandations

13H30-14H30

Clôture de la journée et Buffet

