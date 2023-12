Ski Club Ifrane et Amis du Val d’Ifrane

Célèbrent La Journée Mondiale de la Montagne

Sous le Thème :

« Restaurer les écosystèmes de montagne »

Mohammed Drihem

Sous l’Egide du Réseau Associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RARBCA) ; le Ski Club Ifrane en partenariat avec l.Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’Environnement et de l’Ecotourisme, l’AMEPN et Club UNESCO Atlas Maroc organise la première rencontre des Marcheurs du 16 et 17 décembre 2023 sous le thème universel choisi cette année par « Restaurer les écosystèmes de la Montagne ».

Au programme de cette Première Rencontre des Marcheurs : Une réflexion au chalet refuge du Ski Club Ifrane sur le rôle de la Randonnée pédestre dans la promotion du Tourisme de Montagne dans la parc national d’Ifrane samedi 16 Décembre avec une petite Randonnée de découverte de l’école d’escalade et Dimanche 17 Décembre une seconde petite randonnée dans la Cédraie de Boutrouba à Michlifen .

La Journée internationale de la montagne 2023, sur le thème « Restaurer les écosystèmes de montagne », est l’occasion de sensibiliser à l’importance des écosystèmes de montagne et d’appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s’adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes.

Pour la FAO ; « Restaurer les écosystèmes de montagne» est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la montagne de ce 11 décembre 2023. « Il a été choisi afin d’inscrire à plein titre les montagnes dans l’initiative de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, dirigée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour l’environnement. La Décennie est l’occasion de faire converger le soutien politique, la recherche scientifique et les ressources financières pour intensifier les activités de restauration de manière significative et prévenir la dégradation des écosystèmes montagnards ».

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; « les montagnes couvrent environ 27 pour cent de la surface terrestre de la planète et abritent près de la moitié des points chauds de la biodiversité mondiale. Représentant les châteaux d’eau du monde, elles fournissent de l’eau douce à environ la moitié de l’humanité. Elles accueillent un extraordinaire éventail d’espèces végétales et animales, ainsi qu’une multitude de communautés culturellement diversifiées et ayant des langues et des traditions différentes. De la régulation climatique aux services d’approvisionnement en eau, en passant par l’entretien et la conservation des sols, les montagnes sont essentielles à nos vies et à nos moyens de subsistance ».

Pourtant précise-ton, « les montagnes souffrent des impacts du changement climatique et du développement non durable, ce qui augmente les risques pour les populations comme pour la planète. Le changement climatique menace le débit de l’eau, et la hausse rapide des températures oblige les espèces montagnardes et les populations qui dépendent de ces écosystèmes à s’adapter ou à migrer. Du fait des pentes abruptes, le déboisement effectué à des fins telles que l’agriculture, les établissements humains ou les infrastructures est susceptible de provoquer l’érosion des sols et la perte d’habitat. L’érosion et la pollution nuisent à la qualité de l’eau qui coule en aval. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, jusqu’à 84 pour cent des espèces endémiques montagnardes sont menacées d’extinction, tandis que les populations d’une large gamme d’autres espèces végétales et animales de montagne devraient décliner et pourraient disparaître ».

PROGRAMME

Samedi 16 Décembre 2023 :

13h00 – 14h00 : Arrivée des participants au Chalet du Ski Club Ifrane

14h00 – 18h00 : Randonnée à la découverte de l’école d’escalade

18h00 – 20h00 : réflexion sur le rôle de la Randonnée pédestre dans la Promotion du Tourisme de Montagne

20h00 – 21h00 : Temps Libre

21h00 – 22h00 : Diner

22h00 – 23h00 : Projection Vidéo sur le métier du Guide de montagne

Dimanche 17 Décembre 2023 :

07h00 – 08h00 : Petit déjeuner

08h00 – 12h00 : Randonnée pédestre avec visite du cratère Michlifen

12h00 – 13h00 : Déjeuner