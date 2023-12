Des Animatrices Territoriales de l’ANF en voyage de Découverte d’Antalya en Turquie, pour un Échange Enrichissant

Mohammed Drihem

Une Délégation de jeunes Agents de Développement du Partenariat (ADP) et trois points focaux régionaux de l’animation territoriale relevant de l’Agence Nationale des Eaux et Forets ont participé à un voyage d’échange en Turquie du 26 novembre au 02 décembre en cours et ce ; sur invitation de la Direction Générale des Forêts de la Turquie.

Ce voyage, qui s’est déroulé à la Direction Régionale des forêts d’Antalya en Turquie, avait pour objectif de s’arrêter sur l’expérience de la Turquie en matière de la foresterie communautaire et sur les modalités de la gestion participative des forêts avec les villageois.

Lors de cette mission, les Agents de Développement du Partenariat (ADP) ont eu l’occasion de se familiariser avec plusieurs initiatives mises en place par l’administration forestière régionale au bénéfice des communautés locales , en étroite coordination avec les acteurs locaux tels que les habitants et les coopératives. Ces efforts, orchestrés par l’ORKÖY (Direction générale des relations avec les villages forestiers), sont orientés vers l’amélioration des conditions de vie des habitants des villages, tout en favorisant leur engagement dans les projets forestiers. Ces actions s’appuient sur divers mécanismes incitatifs tels que l’octroi de micro-crédits, la dotation en équipements pour les unités de transformation des produits ligneux et non ligneux, le soutien à la commercialisation des produits locaux, la formation professionnelle, ainsi que l’élaboration de plans de développement rural, parmi d’autres initiatives.

A souligner que ce premier voyage d’échange des Agents de Développement des Populations (ADP) a été lancé dans le cadre du projet « Green Jobs » mené conjointement par l’ANEF et la GIZ (Agence Allemande de Coopération Internationale) dans son volet de « Promotion des emplois verts à travers les chaines de valeurs durables au Maroc ».

Il vise principalement à renforcer les compétences des animatrices territoriales, leur offrant ainsi une opportunité d’explorer d’autres expériences en matière de gestion communautaire et de découvrir de nouvelles activités associées aux services écosystémiques.

Parallèlement, en accord avec la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », un plan ambitieux prévoit le recrutement de 500 ADP et la création de 200 ODF (Organismes de Développement Forestier) au sein des communes forestières.

Les ADP ont pour mission d’animer et de construire les liens de partenariat entre L’ANEF et les usagers des forêts, organisés en coopératives et en associations pour un développement durable des espaces forestiers.

Actuellement les 71 ADP en fonction au niveau des communes prioritaires identifiées sur l’ensemble du territoire national ont élaboré 20 PDFCP (plan de développement forestier communal participatif) et ont créé 14 ODF.