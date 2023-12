TOURISME DURABLE : LE MASSIF MONTAGNEUX DE BENI SNASSENE DEVOILE SA BEAUTE AUS ADHERENTS A L’AMDTD

Par Mohammed Drihem

L’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable (AMDTD) a organisé et bien réussi ; le Week-End du 01 au 03 décembre 2023 en cours ; un Voyage Solidaire au profit de ses adhérents (tes) qui ont eu l’occasion de découvrir la beauté céleste de la Région de Tafoughalt relevant de la Province de Berkane dans la Région de l’Oriental et la richesse exponentielle de ces potentialités naturelle et touristiques.

Lors de ce Voyage Solidaire qui a élu domicile, le temps d’un Week-End, au Gite Tagma – de sa propriétaire qui n’est autre qu’une combattante dans le secteur touristique au fin fond des montagnes marocaines de Beni Snassen membre active de l’AMDTD -; les participants (tes) ont eu droit Samedi 02 décembre matin à une Belle Petite Randonnée pédestre de trois heures (Soit 12 kms environ) durant laquelle ils ont découvert la beauté de la foret de Beni Snassen et « Jbel Dels » et les belles vues panoramiques qu’il offre au contemplateur sur les montagne et Vallées du Massif Montagneux de Beni Snassen.

Par la même occasion, les participants à ce Voyage Solidaire ont eu l’occasion de visiter la réserve du Mouflon à Manchette avec son centre d’information avec le soutien du Chef de secteur forestier Saad et les agents responsables du centre qui ont présentés amples informations aux participants sur les richesses naturelles de la zones.

Après ce, les adhérents à l’AMDTD participant au Voyage solidaire ont eu l’occasion de visiter la Grotte des Pigeons en plein chantier d’aménagement connue pour être découverte par R. Waterbolk et W. Van Zeist qui ont trouvé des preuves d’une habitation précéramique remontant à 12000 avant J.-C et faisant d’elle ; potentiellement le plus ancien cimetière d’Afrique du Nord. La Grotte des Pigeons est également l’un des sites les plus riches en informations sur les premiers Homo sapiens du nord-ouest de l’Afrique et l’un des sites les plus importants éclairant l’évolution humaine pendant la période glaciaire.

Au programme de ce Voyage Solidaire organisé au profit des adhérents à l’AMDTD venant des provinces d’El Haouz, Safi, Azilal, Mohammadia, Khénifra, Ifrane et de Casablanca notamment; une visite touristique à la ville Balnéaire Saïdia.

Au terme de cette journée du Samedi trop chargée, les participants au voyage ont pris part ; dans la soirée ; aux débats organisés autour des potentialités naturelles, culturelles et touristiques de la région de Tafoughalt et aux travaux d’ateliers consacrés à la réalité et perspectives de l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable (AMDTD).