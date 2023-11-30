Home»Islam»محتوى خطبة جمعة في موضوع ( تطبيع الامة المسلمة مع المعصية يورثها الغفلة…) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة..Islam/Nationalمحتوى خطبة جمعة في موضوع ( تطبيع الامة المسلمة مع المعصية يورثها الغفلة…) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة..2023-12-01/ 01/12/2023/0/ 200SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي محتوى خطبة جمعة في موضوع ( تطبيع الامة المسلمة مع المعصية يورثها الغفلة…) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة.. Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع من أجل أن تسير الحياة وفق المرجعية الإسلامية لا مندوحة عن تناغم تام بين صنّاع الأفكار عندنا وصنّاع القرارFrançais, Françaises, dites à votre présidentكبّر أربعا على أمة يصير عندها الاستثناء مقدما على الأصل والوافد مقدما على الأصيلعندما يقبل لاعبو الرجاء البيضاوي بالظلم التحكيمي !!
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