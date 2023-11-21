بقلم محمد الدريهم

يوم الاثنين 20 نونبر 2023 الفارط تم تنظيم الحفل الافتتاحي لانطلاق النسخة الثالثة عشرة للتظاهرة الوطنية « الشباب والعلم » لموسم 2023/ 2024، برحاب الثانوية التأهيلية ابن سليمان الروداني بالمديرية الاقليمية تارودانت و ذلك برئاسة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة و حضور كل من عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات و مولاي يوسف الأزهري مدير مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ممثلا للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

تميز هذا الحفل المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والذي عرف حضور كل من المدير الإقليمي لتارودانت ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديرية الإقليمية، تقديم عروض علمية حول ظاهرة الزلازل لفائدة أطر وتلامذة المؤسسة تقدم بها فريق من الأساتذة الجامعيين بالإضافة إلى الكلمات الافتتاحية التي أبرز من خلالها المتدخلون أهمية تعزيز الثقافة العلمية في صفوف المتمدرسات والمتمدرسين.

بنفس المناسبة الاحتفالية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة واكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والرامية إلى احتضان هذه الأخيرة للنادي العلمي للثانوية التأهيلية ابن سليمان الروداني وجعله قاطرة لتعزيز الأنشطة العلمية في صفوف الأندية التربوية بالجهة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الثانوية التأهيلية ابن سليمان الروداني تعتبر من بين المؤسسات التعليمية بالجهة التي استوفت قرنا من الزمن على إحداثها (1921) وهو ما جعلها تتوفر على متحف تربوي يؤرخ لمختلف المراحل التاريخية التي عاشتها المؤسسة، وقد حظي هذا المتحف الغني بزيارة مديرة الأكاديمية والوفد المرافق لها.