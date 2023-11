L’Ambassadeur de France à Rabat Préside la cérémonie de Commémoration de l’armistice de 1918 au carré militaire du cimetière Européen Ben M’Sick de Casablanca

Par Mohammed Drihem



Samedi 11 novembre 2023 dernier, l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a présidé la cérémonie du 11 novembre qui s’est tenue au carré militaire du cimetière européen Ben M’Sick de Casablanca et ce, en présence des autorités de la région, de représentants de plusieurs ambassades étrangères, du directeur de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONACVG), ainsi que des anciens combattants marocains.

A cette occasion, l’Ambassadeur Christophe Lecourtier a rendu hommage à tous ceux qui sont tombés pour défendre leur nation, la liberté et les valeurs universelles : « Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Car c’est en honorant leur sacrifice que se construit l’avenir. L’actualité internationale nous rappelle hélas ô combien ce devoir de mémoire est indispensable» ; Avait-il souligné avant de rappeler que près de 40.000 soldats marocains ont combattu aux côtés de la France et de ses alliés et leur a rendu hommage.

Lors de cette cérémonie commémorative, Christophe Lecourtier, a remis la Croix du combattant aux anciens combattants marocains Mohamed TOUITHA, Mohamed MAHDAR, Mohamed DOURATE et Driss ACHEHBOUNE. En outre, d’autres cérémonies du 11 novembre se sont déroulées dans tout le Royaume, présidées par les Consuls généraux notamment à Marrakech, Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Agadir et Kénitra.