Le Gouverneur d’Ifrane Préside la cérémonie Remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires à l’occasion de la Fête de la Marche Verte

Par Mohammed Drihem



En célébration du 48ème Anniversaire de la Marche Verte, la Nouvelle Salle des conférences de la Province d’Ifrane a été au rendez-vous Lundi 06 Novembre 2023 avec une cérémonie de remise de Wissams dont S.M. le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier des fonctionnaires de la Délégation Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports d’Ifrane.

Lors de cette Cérémonie présidée par le Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid ; ce dernier a procédé à la remise de Wissams Royaux à plusieurs fonctionnaires en reconnaissance des services qu’ils ont rendus avec dévouement et abnégation à la Patrie. Il s’agit de 04 fonctionnaires relevant de la famille de l’enseignement qui ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle et de première classe ; il s’agit du Retraité Ismaili Moulay Abdeslam et des cadre et enseignants Hatochi Mohamed, Regui Abdelouahed et Ali Lamharzi.

Après la remise des Wissams Royaux, l’assistance a pris part à la cérémonie d’écoute du discours adressé par S.M. le Roi à la Nation à l’occasion de la Fête de la Marche verte. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la province, des chefs des services extérieurs, des agents d’autorité, des chefs des services de sécurité, des représentants des instances politiques, syndicales et des médias, ainsi que de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.