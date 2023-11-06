إيموزار كندر تستعد لاحتضان

الدورة التاسعة عشرة لمهرجان سينما الشعوب

تحت شعار:

ثقافة الصورة في بناء المستقبل: إسهامات مهرجان سينما الشعوب في

الصناعة الثقافية والتنمية المجالية

بقلم محمد الدريهم

تحتضن مدينة إيموزار كندر ما بين 28 و31 دجنبر 2023 المقبل الدورة 19 لمهرجان سينما الشعوب الذي تنظمه سنويا جمعية نادي ايموزار للسينما وذلك تحت شعار » ثقافة الصورة في بناء المستقبل: إسهامات مهرجان سينما الشعوب في الصناعة الثقافية والتنمية المجالية ».

يتضمن برنامج الدورة التاسعة عشرة لمهرجان سينما الشعوب بإيموزار كندر:

ورشات المهرجان بمختبر الإبداع السينمائي، مسابقة محلية للأفلام القصرية، حفل تكريم أسماء سينمائية، عرض الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام القصرية و شريطين مطولين، نافذة على السينما البرتغالية بعرض أفلام مختارة لها، ندوة فكرية حول « الصحراء في السينما المغربية » مع توقيع كتاب بعنوان « الفلسفة في السينما المغربية » الذي يعتبر الإصدار رقم 15 لنادي إيموزار للسينما وتنظيم معرض إصدارات نادي إيموزار للسينما بالإضافة إلى عرض الأفلام القصرية الفائزة في المسابقة الدولية مع تنظيم حفل توزيع الجوائز و عرض الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى.

يذكر أنه في ظل تطور العالم وتشابك الثقافات، يبرز مهرجان سينما الشعوب كرائد في تعزيز الحوار الثقافي والتفاعل الفكري، لكن دوره لا يقتصر في الأبعاد الثقافية والفكرية فقط، بل يمتد إلى مجالات أساسية أخرى مثل التنمية المجالية ودعم الصناعة الثقافية بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب المهتمين بولوج مجال الإبداع السمعي البصري.

هذا ويعتبر مهرجان سينما الشعوب مشروعا حاضنا للصناعة الثقافية بشكل عام والانتاج السمعي البصري والسينمائي بشكل خاص، بالإضافة إلى كونه يجذب الزوار والمشاركين من مختلف الجهات الوطنية والدولية ويسهم في تنمية النشاط الاقتصادي للمنطقة المضيفة. كما أنه يشجع السياحة الثقافية والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

من جهة أخرى حسب منظميه، يشكل مهرجان سينما الشعوب منصة مهمة لدعم الصناعة الثقافية ويعزز التواصل بين الفنانين والمبدعين ويعمل على تشجيع الإبداع في مجال صناعة السينما. كما يمنح المهرجان الفرصة للمواهب المحلية والعالمية لتقديم أعمالهم والتفاعل مع جمهور متنوع.