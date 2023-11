L’ASSOCIATION DES MEDIAS ET DE L’INFORMATION D’AZROU CELEBRE LE 47ème ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE.

Par Mohammed Drihem

En célébration du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, l’Association de l’information et de communication d’Azrou en partenariat avec la Direction du Centre culturel de la Cité a organisé Samedi 04 Novembre 2023 dernier une soirée culturelle sous le thème de « la Merche Verte Mémoire des Générations : Des Grands parents aux petits fils ».

Au programme de cette soirée culturelle ; des lectures poétiques en langue arabe et amazigh, des hommages à un certain nombre d’anciens participants Azriouis à la Glorieuse Marche Verte et par une conférence sur « les Médias et le Développement » animée par le Confrère Hassan Jabbouri Correspondant de Presse du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki et Maître Tayeb Salah avocat à Azrou.

Dans son exposé Hassan Jabbouri qui a retracé l’histoire du Défunt Club Provincial de la Presse d’Ifrane (CPPI) et son Rôle joué dans le Développement de la province d’Ifrane a abordé le vif du sujet qu’est le rôle primordial que doit joue la presse en général dans le développement socio-économique, culturel et sportif dans le pays.

Pour sa part, Maître Salah Tayeb a abordé le volet juridique et règlementaire qui organisent le secteur des medias et de l’information au Maroc avant d’aborder le rôle important que jouent les medias sous leurs formes et les journalistes dans l’accompagnement du développement socioéconomique, culturel et sportif du pays et leurs rôles critiques instructeur et constructeur de tout developpement.