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محتوى خطبة جمعة في موضوع( أزمة المسلمين أزمة اخلاق..) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدةVIDEO

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محتوى خطبة جمعة في موضوع( أزمة المسلمين أزمة اخلاق..) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة.

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