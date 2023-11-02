محتوى خطبة جمعة في موضوع( أزمة المسلمين أزمة اخلاق..) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدةVIDEO

كبّر أربعا على أمة يصير عندها الاستثناء مقدما على الأصل والوافد مقدما على الأصيل

من أجل أن تسير الحياة وفق المرجعية الإسلامية لا مندوحة عن تناغم تام بين صنّاع الأفكار عندنا وصنّاع القرار