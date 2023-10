Par Mohammed Drihem

Samedi 28 Octobre 2023 ; le club « We Green » des étudiants de l’Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé une journée de sensibilisation au profit de ses membres à travers la visite de plusieurs centres à vocation environnemental ainsi qu’une action de nettoyage dans le parc national d’Ifrane.

Dans le cadre de ces activités à caractère social, le club «We Green », a donné le coup d’envoi de cette journée visant la sensibilisation du grand public vis-à-vis des enjeux environnementaux avec comme objectif principal : Encourager la réflexion autour des problématiques environnementales, créer des habitudes écologiques à travers une action de nettoyage et une prise de connaissance des enjeux de biodiversité à travers la visite du parc national d’Ifrane, sa station de pisciculture à Ras El Mae et sa maison de la cédraie. La journée a été marquée notamment par une action de nettoyage dans la forêt du plan d’eau Zerouka I d’Ifrane avec comme ambition de réduire l’impact négatif des déchets et des résidus qui affectent l’environnement.

A noter que Zerrouka I est un Petit plan d’eau piscicole artificiel vidangeable, peu profond. Il se trouve sur l’oued Zerrouka (ou Zrouka), principal affluent de l’oued Tizguite. La digue se trouve à environ 300m de la source, de telle sorte que les eaux de celle-ci s’y déversent directement. La retenue est limitée par un muret en béton, du moins sur la rive ouest. Les eaux de la source sont également utilisées pour l’alimentation de la ville d’Ifrane en eau potable.

Au niveau de ce plan d’eau qui fait partie intégrante du Site Ramsar d’Oued Tizguite ; a végétation est peu variée (une quinzaine d’espèces à large distribution géographique) et bien limitée dans l’espace, les bords du lac étant bétonnés et le faucardage y’est fréquent.

C’est un plan d’eau à truite, assez protégé, quelque peu intéressant pour les Oiseaux. Il abrite peu d’hivernants (moins de 400 oiseaux), le peuplement étant composé surtout de plongeurs : foulques macroules et à crête, grèbes castagneux, milouins, morillons et nyrocas, avec parfois des souchets et/ou des colverts. Parmi les nicheurs, la Foulque macroule (20-25 couples), la Foulque à crête (environ 10 couples) et le Grèbe castagneux (5-8 couples) sont les plus réguliers.

À souligner enfin que, L’Université Euromed de Fès est une institution d’utilité publique, à but non lucratif dotée d’un éco-campus aux normes internationales qui constitue un environnement agréable et stimulant pour ses étudiants venant de plus de 40 nationalités.

Les lauréats de l’UEMF sont outillés de formations portant sur les soft skills, study skills, life-skills et professional skills et ce profil ; basé sur plusieurs piliers ; permet aux étudiants d’acquérir de nombreuses compétences liées notamment au multilinguisme, au multiculturalisme, à l’innovation et entrepreneuriat, à l’environnement digital, à la mobilité internationale, et au développement durable en plus du pilier de la responsabilité sociale et l’écocitoyenneté à travers lesquels on inculque aux étudiants les valeurs du respect de l’environnement du développement durable et de la responsabilité civique.