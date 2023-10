Par Mohammed Drihem



Mardi 24 Octobre 2023, la Ville de Midelt a été au rendez-vous avec l’ouverture des travaux d’une rencontre de partage et d’échange entres les Comités Provinciaux du Développement Economique (CPDE) des cinq provinces respectives de Boulemane, Khénifra, Figuig, Ouezzane et Sidi Bennour.

Initiée par l’Association TARGA-Aide en partenariat avec la Commission Nationale de l’Initiative l’INDH, cette rencontre a réuni quatre membres de chaque CPDE, un représentant par DAS (chef de DAS ou responsable Axe ESS), le chef de la DAS et 4 Membres CPDE de la province de Midelt invitée et le représentant de la CN INDH aux côtés de l’équipe ESS de l’Association TARGA.

Dans sa déclaration à notre correspondant régional, Salhi Mohamed Coordinateur du Pole ESS de l’Association TARGA-Aide ; a rappelé que cette rencontre organisée dans la province de Midelt rentre dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre l’Association TARGA-Aide et la Commission Nationale de l’INDH et qui consiste à appuyer et soutenir les comités provinciaux du développement économique (CPDE) dans chacune des provinces de Boulmane, Figuig, Khénifra, Sidi Bennour et d’Ouazzane en plus de Midelt comme province invité.

Pour lui il s’agit là d’un atelier d’échange et de partage entre les Comités Provinciaux de Développement Economique de ces cinq provinces dans le but de partager les expériences et les bonnes pratiques et pourquoi pas aussi ; les mauvaises choses à éviter et qu’on a vécu depuis ces trois dernières années.

Cet atelier avait-il conclu ; est reparti sur deux volets ; dont la première porte sur la présentation et discussion du bilan d’activité des trois dernières années et le second consacré à des ateliers de travail pour discuter des difficultés rencontrées par chaque CPDE en vue de trouver des solutions pour les phases à venir de l’INDH.

Pour sa part ; le Conseiller technique de l’Association TARGA-Aide au niveau de la Province de Boulmane Abdeslam Moukite a déclaré à notre correspondant régional que le CPDE est l’une des nouveautés au niveau de la conception l’INDH dans sa troisième phase où il joue un rôle crucial en tant qu’organe technique qui accueille les porteurs de projets depuis la réception des dossier et leur traitement jusqu’au passage de ces jeunes porteurs de projets devant ce comité qui donne des conseils, des observations et des orientations à ces jeunes pour le bien des projets viables et prennes qui se présentent au niveau des plates formes des jeunes.

Aussi a-t-il ajouté ; le CPDE est considéré comme un trait d’union entre les porteurs de projets, la plateforme et le CPDH qui valide bien sûr les projets après avis du CPDE qui a donné selon lui, de très bons résultats durant des deux années d’expérience et de travail de TARGA avec ces CPDE notamment celui de Boulmane où il y’a un engagement, du sérieux et une amélioration du rôle de cet organe au niveau de la conception de la 3ème phase de l’INDH.

C’est dans cet esprit d’échange et de partage donc qu’il a été décidé d’organiser cette rencontre entre des membres actifs des CPDE, actifs dans ces 5 provinces cibles, avec comme invité le CPDE de la province de Midelt et ce, dans l’objectif de permettre un partage des bonnes pratiques, des échanges d’expériences, une évaluation de la phase 03 de l’INDH et pour faire de propositions de recommandations.

Au Programme de cet atelier après les mots d’ouvertures et de bienvenue présentés par les représentant de TARGA-Aide et la CN-INDH ; Abdeslam Moukite a fait une Présentation des résultats de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la coordination nationale de l’INDH et l’association Targa-Aide suivi par le Déroulement simultané de 4 tables rondes thématiques de réflexion sous forme d’un world café autour des thématiques respectives du « CPDE forces et faiblisses : recommandations », le « Rôle des organes de gouvernance, DAS et plateforme des jeunes », le « Ciblage et Critères Financement » et enfin ; l’ accompagnement en pré et post financement des bénéficiaires (porteurs de projets) : contraintes et leçons à tirer ».

Au terme de cet atelier ; les participants ont été au rendez-vous avec une restitution et discussion des résultats de l’atelier de réflexion et l’approbation d’une série de recommandations.

A souligner que l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) œuvre à réconcilier les principes d’équité et de justice sociale avec le développement économique, réconciliant ainsi la vitalité des dynamiques économiques avec les principes et les finalités humaniste du développement. Elle s’est imposée au fur du temps comme troisième pilier sur lequel doit pouvoir reposer une croissance équilibrée et inclusive aux côtés du secteur public et du secteur privé.

Le Programme III de la phase III de l’INDH, axé sur l’Amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, vise à contribuer au défi de l’inclusion économique de cette population cible par une approche intégrée basée sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes, la création de valeur ajoutée au niveau local, et ce, à travers la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et de ses chaînes de valeurs porteuses ainsi que la pérennisation des projets financés.

A noter enfin que le comité provincial de développement économique (CPDE) est un cadre de collaboration multi-acteurs et multisectoriel, d’appui au développement économique provincial qui offre une base pour la convergence des programmes et stratégies au niveau provincial et constitue une plateforme de de réflexion et d’échanges autour des problématique clés de développement.

Il agit en qualité de comité technique consultatif, en mettant à la disposition de l’organe décisionnel (CPDH) toute l’expertise technique issue de ses expériences de mise en œuvre d’approches et d’outils de développement économique innovants.

En capitalisant et en partageant les bonnes pratiques, le CPDE, peut tirer des enseignements de ses propres expériences et de celles des autres. La rencontre avec d’autres CPDE est l’occasion de transformer le savoir en action et de renforcer les capacités afin d’améliorer les résultats, et de répondre plus rapidement et efficacement aux différents types de défis ou de changements pouvant surgir.