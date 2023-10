L’Ambassade de France au Maroc et le HCR : Deux partenaires au service des refugiés au Maroc.

Par Drihem Mohammed

Mardi 10 octobre 2023 en cours ; l’Ambassade de France à Rabat (Maroc) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont signé un accord de partenariat visant le renforcement des compétences linguistiques des réfugiés dans les Instituts français du Maroc et ce ; dans le cadre de l’appui à leur intégration au Maroc et en appui à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) du Royaume du Maroc.

Cet accord signé en présence de l’Institut français du Maroc, est un prolongement de deux conventions tripartites précédentes, signées en 2018 et 2021 qui se décline sur trois axes principaux à savoir : l’Éducation pour renforcer les compétences linguistiques des réfugiés dans les villes de Fès, Meknès, Tanger, Tétouan, Kénitra, Marrakech, Rabat, Casablanca et Oujda, organiser des cérémonies de remise de diplômes aux lauréats, organiser des activités de rencontre sur les thématiques de l’asile au sein des différents Instituts français du Maroc et pour favoriser la participation des publics sous protection du HCR aux activités culturelles des Instituts français du Maroc.

Le second Axe conserne l’Appui à la mise en réseau en vue de faciliter l’intégration des réfugiés dans les programmes de formations professionnelles soutenus par l’Ambassade de France et de favoriser les échanges avec les centres de recherche et opérateurs français.

Le troisième axe enfin porte sur le renforcement des capacités en vue d’appuyer la participation des acteurs travaillant avec les réfugiés dans le cadre des formations organisés en France, d’inclure les associations de réfugiés dans les programmes d’accompagnement de renforcements de capacité de l’Ambassade de France et d’offrir une visibilité aux activités des associations de réfugiés.

La cérémonie de signature a eu lieu à Rabat en présence de M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, M. François Reybet-Degat, Représentant du HCR au Maroc, et Mme Agnès Humruzian, directrice de l’Institut français du Maroc.