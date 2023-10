LE SKI CLUB IFRANE CELEBRE SON 87ème ANNIVERSAIRE ET ORGANISE LA 1ère COUPE DE LA VILLE D’IFRANE D’ESCALADE POUR JEUNES

Par Mohammed Drihem

En célébration de son 87ème anniversaire, le Ski Club Ifrane créée le 10 octobre 1936, organise sa Première Coupe de la Ville d’Ifrane d’Escalade des jeunes de moins de 16 ans (U16) et ce, du Jeudi 19 au Dimanche 22 octobre 2023 au mur de la Structure Naturelle d’Escalade (SNE) de son école du Mont Ayder à la station de Ski et des Sports de Montagne de Michlifen.

Cet évènement qui se veut une grande messe de la famille du Ski Club Ifrane est organisée en partenariat avec la Province d’Ifrane, le Conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane, les Directions Provinciales des ministères respectifs de l’éducation nationale, du préscolaire et des Sports et celui de la Jeunesse, la culture et de l’information – département de la jeunesse – d’Ifrane et l’Agence Nationale des Eaux et forêts représentée par le Parc National d’Ifrane

Au programme de cette rencontre sportive, une compétition d’escalade ; une première pour le Club ; dotée de la Première Coupe de la Ville d’Ifrane d’Escalade pour jeunes, de petites randonnées pédestres pour les jeunes et leurs parents au cœur de la cédraie de Boutkhoubay dans la zone de Michlifen et une table ronde sur la thématique de « l’Escalade ; Une discipline olympique et un Sport de Nature en Vogue : Réalité et perspective au Maroc et dans le Parc National d’Ifrane ».

Les Clubs nationaux invités à prendre part à ces journées commémoratives du 87ème anniversaire du Ski Club Ifrane sont les clubs de l’ATSO d’Oukaïmeden, du CAF de Casablanca, de l’ASUC Casablanca, le Club des Clubs de Casablanca (CCC), le Club Géoparc M’Goun d’Escalade, l’Association Taghia pour le Développement, l’environnement et la coopération et Association SIGMA.

A souligner que le Ski Club d’Ifrane a été créé le 10 octobre 1936 et organisa la même année la Première fête de neige de la Station de Ski et de Montagne de Michlifen. Dans ce site d’une très rare beauté, le Ski Club d’Ifrane a construit, dès 1937, un chalet-refuge comprenant une grande salle commune et un dortoir aménagé retapé à neuf il y’a moins de cinq ans par le Club en partenariat avec le comité provincial du Développement Humain d’Ifrane (CPDH).