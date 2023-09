LA CORSE REND HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS MAROCAINS LORS DU 80ème ANNIVERSAIRE DE SA LIBERATION

Par Mohammed Drihem

Jeudi 28 septembre 2023n le Royaume du Maroc a été à l’honneur lors de la cérémonie officielle de la célébration du 80ème Anniversaire de la libération de la Corse organisée à Bastia, en présence Président de la République Française et de M. Abdellatif Loudiyi, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale.

Lors de cette cérémonie commémorative ; le rôle majeur joué par les combattants marocains pour la libération du premier territoire français a été salué et l’ancien combattant marocain M. Salah Ben El Hadj s’est ainsi vu décoré par les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite par le Président de la République en signe de reconnaissance de son engagement et des services distingués rendus à la France pendant la Seconde guerre mondiale.

Engagé au sein de l’armée française en 1939 à l’âge de 20 ans, M. Ben El Hadj est tout d’abord affecté au 1èr régiment de tirailleurs marocains puis rejoint le 64ème régiment d’artillerie d’Afrique. Il embarque en octobre 1943 pour la Corse. Il prendra part à la Campagne d’Italie à partir du 2 mai 1944, puis à la Campagne de France jusqu’au 8 mai 1945. Monsieur Salah Ben El Hadj aura consacré six années de sa vie au service de l’armée française. La France lui en est ainsi reconnaissante.

Pour mémoire, entre le Premier et le 03 octobre 1943, le col de Teghime a été le théâtre d’une bataille acharnée pour la libération de la Corse lors de la Seconde guerre mondiale. En première ligne de cette bataille sans merci, les Goumiers marocains de l’Armée d’Afrique de la France libre. Ils ont combattus avec abnégation et ont fait preuve d’un grand courage et de sacrifice. Dans la soirée du 02 octobre 1943, les valeureux goumiers marocains ont réussi à franchir le col de Teghime et le lendemain, ils entrent avec les Corses à Bastia et la Corse a été libérée après des assauts sanglants ! Au total, « 49 hommes ont été tués et 130 blessés au cours de la bataille », précise-t-on.