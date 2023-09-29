بعد قرار الانسحاب…صورة مذلة ومخجلة لعصابة القوة الضاربة الإقليمية…!!

سليم الهواري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ندوة أعقبت اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة، صباح يومه الأربعاء، عن فوز المغرب بالإجماع، بحق استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا لعام 2025.

وتقدم كل من المغرب والجزائر بالإضافة لملف مشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الأفريقية الأكبر للمنتخبات والتي تقام بمشاركة 24 منتخباً، وكانت مصادر قد اكدت على ان الجزائر ستركز جهودها على تنظيم نسخة 2027، ومنافسة ملفات السنغال وبوتسوانا، وملف مشترك لثلاثي شرق أفريقيا كينيا وتنزانيا وأوغندا، الا ان تخوفات ال » كراغلة » من الفضيحة باعتبار – حسب متتبعين- يبقى ملف جارة السوء (القوة الضاربة المنفوخة) الأضعف مقارنة بالملفات التي قدمت على مائدة المكتب التنفيذي لل « كاف »

وخوفا من توالي الفضائح (بعدما كان تتظيم كاس افريقيا من أولويات جارة السوء الشرقية) قررت العصابة الانسحاب في صمت، في بيان تم نشره عبر موقعه الرسمي، أوضح الاتحاد الجزائري أن الانسحاب « يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر » مضيفا أنه « يركز جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، « . وقال صادي في تصريح للتلفزيون العمومي « أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027″، علما ان اصدار البيان جاء مباشرة بعد اللقاء الذي جمع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري المعين بالرئيس المزور « كذبون ».

هذا ولم تنفع اتهامات العصابة – كما جرت العادة – بدعوى ان المغرب يضغط على الكاف من خلال نفوذ فوزي لقجع ، باعتبار الفضيحة التي جاءت على لسان المدرب جمال بلماضي عندما اقر بعدم وجود ملاعب لاحتضان مباراة اعدادية واحدة خلال فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية خلال شهر شتنبر الجاري، مما دفعه الى نقل تدريب منتخب بلاده الى تونس…

ويظهر جليا من خلال بيان الاتحاد الجزائري، ان القوة الضاربة الاقليمية لجمهورية تندوف الكبرى، عادت الى صوابها لتأخذ حجمها الحقيقي، فلا مجال للمقارنة، امام ملف » مغرب التحديات » الذي يستعد لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال، ويكفي ما حققته المملكة المغربية الشريفة، من نجاحات في تنظيم تظاهرات دولية من قبيل تنظيم كأس العالم للأندية في مناسبتين وتنظيم كأس أفريقيا للسيدات أضف الى ذلك البنيات التحتية الطرقية والمطارات والفنادق التي يتوفر عليها المغرب…