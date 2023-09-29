العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة-الحلقة13 – Albert Ayache)( (1905-1994)

بدر المقري

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– في الصورة: Huguette Ayache)(، و زوجها Jean-Michel El-Ghouzi)(، و بدر المقري.

سَبَقَ لي أن قَدمْتُ منذُ سنواتٍ شَذَراتٍ من ترجمة الأستاذ Albert Ayache)(، باعتباره أحد أعلام مدينة وجدة. ولعل المَحْقوقَ بِيَ اليوم، تقديمُ خلاصةِ معطياتٍ جَمَعْتُها ما بين مارس 2020 وأواخر شتنبر 2023، وهي كالآتي:

1- وُلَدَ Albert Ayache)( بمدينة تلمسان، يوم 21 أكتوبر 1905.

2- أبوهُ هو Simon Ayache)(، الذي ولد يوم الإثنين فاتح أكتوبر 1866، وتوفي بِمدينة وَجدة يوم السبت 26 يوليوز 1952.

3- أُمه هي Semha Benichou)(، التي ولدت يوم السبت 26 فبراير 1869، وتوفيت بِمدينة وَجدة يوم الثلاثاء 6 مارس 1934.

4- انتقل Albert Ayache)( مع والِدَيْهِ إلى مدينة وجدة سنة 1919.

5- Albert Ayache)( هو رابع إخوته الخمسة. وقد اشتهر منهم بِمَدينَةِ وجدة أَخوهُ الأكبر الدكتور Moïse Ayache)(، أحد أوائل الأطباء في القطاع الخاص بمدينة وجدة في بداية القرن العشرين، وكانت عِيادته تُقابِلُ (باب الغَرْبي).

وقد ولد Moïse Ayache)( سنة 1891، و تزوج بمدينة وجدة يوم الأربعاء 13 دجنبر 1922 السيدة Fortunée Benichou)(، التي ولدت يوم 3 أكتوبر 1895 وتوفيت في نونبر 1971. وقد توفي الدكتور Moïse Ayache)( بمدينة وجدة سنة 1955.

6- يُعَد Albert Ayache)( من أبرز أعلام Lycée de Garçons)( (ثانوية عمر بن عبد العزيز لاحِقاً)، إِذْ جمع بين الكفاءة في تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا، والالتزام النظري والعملي في مواجهة المشروع الكولونيالي، منذ عُينَ أُستاذاً بهذه الثانوية، في أكتوبر 1932.

7- انخرط Albert Ayache)( سنة 1934 في العمل النقابي في إطار الكونفدرالية العامة للشغل CGT)(، وانخرط سنة 1943 في العمل السياسي في إطار الحزب الشيوعي المغربي. 8- وَضَعَ Albert Ayache)( ما بين 1944 و 1950، قواعد العمل النقابي في مناجم (جرادة) و(تويسيت) و(سيدي بوبكر).

9- طَرَدَتِ الإدارة الكولونيالية الفرنسية في يوليوز 1950 Albert Ayache)( من المغرب رفقة ابن عمه، الأستاذ Germain Ayache)( (1915-1990)، أحد أعلام مدينة وجدة.

10- قدم Albert Ayache)(، يوم 27 يوليوز 1948، تقريراً إلى المُقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب، يفضح فيه دور الإدارة الكولونيالية الفرنسية في أحداث يونيو 1948 ضد اليهود بوجدة و جرادة.

11- ذاعَ صيتُ الأستاذ Albert Ayache)(، في التدريس والبحث والتكوين بِجامعة باريس الثامنة Saint-Denis/Paris VIII)(، في حقول تاريخ المغرب وجُغْرافِيتِهِ، وفي تاريخ الحركة النقابية بالمغرب إبان المرحلة الكولونيالية.

12- تزوج Albert Ayache)( بمدينة وجدة يوم الإثنين 4 مارس 1946، السيدة (Huguette-Emma Nejma Ben Sadoun) ، التي ولدت يوم الأحد 18 يونيو 1916، وتوفيت يوم 9 دجنبر 2010، ولَهُ منها بِنْتان:

– الدكتورة Marie-Hélène Ayache)(، المُخْتَصة بِالبيولوجيا الطبية.

– الأستاذة Huguette Ayache)(، المُبَرزَةُ في اللغة الروسية.

13- العُمْدَةُ في تآليفِ Albert Ayache)( حول المغرب سَبْعَةُ كُتُبٍ، منها كتابه الفائق حول تاريخ الحركة النقابية بالمغرب في ثلاثة أجزاء: (ج1\ 1919-1942)، (ج2\ 1943-1948)، (ج3\ 1949-1956).

– توفي الأستاذ Albert Ayache)( بِباريس، يوم الخميس 5 يونيو 1994.